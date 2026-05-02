Marley trabaja como loco para "Por el mundo", sin olvidar sus kioscos

Mientras su colega Iván de Pineda asciende como estrella de Telefe, Marley no se queda atrás y trabaja como loco para su programa "Por el mundo", sin olvidar sus kioscos. Lanza sorpresas que nadie vio venir, como entrevistas a estrellas de la talla de Meryl Streep, y sigue viajando por todos lados. El domingo vuelve con todo.

Información de La Pavada de Diario Crónica: el domingo vuelve Marley en México en "Por el mundo" y La Reini en la segunda parte. El conductor está en China junto a Sofi Martínez, en Beijing, Boading y otras ciudades grabando los programas que se verán el 10 y el 17 de mayo. Interesante ver los precios de las hamburguesas. Y sale por Zoom en Luzu en "El show del verano". Ayer hizo escala en Etiopía en su largo viaje. Todo pagado por compañías de autos eléctricos.

En medio de ese ajetreo, Marley le hizo una promesa contundente a Florencia Peña, su compañera en "El Show del Verano" de Luzu TV. A pesar de la distancia y la diferencia horaria, se comprometió a salir en vivo para no dejar sola a su colega. El detalle no es menor: el conductor se queda en China hasta el 1° de mayo. La conexión será todo un desafío técnico. El ciclo debutó en enero de 2026 como una apuesta fuerte de Nico Occhiato.

El éxito fue tal que pasó de ser un especial semanal a una tira diaria de lunes a viernes de 12:30 a 13:30 hs. Marley, mientras tanto, prioriza el material nuevo para "Por el mundo". Ya se vieron sus entrevistas a Meryl Streep y Anne Hathaway, más el desfile y La Reini en la casa de Frida Kahlo. Se perderá el "Martín Fierro de la moda", pero cumple. Si Marley promete, cumple. Y el streaming, atento.