Daniela Celis blanqueó su romance con Nick Sicaro y aseguró que todavía no tuvieron intimidad: "Les juro que..."

Lo que empezó como simples rumores terminó con confirmación oficial en los medios: Daniela Celis y Nicolás "Nick" Sicaro comenzaron una relación sentimental y se encuentran en la etapa en la que están conociéndose. En ese marco, la ex de Thiago Medina reveló que todavía no tuvo intimidad con el ex "Gran Hermano Generación Dorada".

Daniela y Nick visitaron "Cortá por Lozano" (Telefe), como una forma de blanquear el reciente noviazgo. Los tórtolos se sentaron en el diván de Vero y charlaron en profundidad sobre su vínculo amoroso.

Consultados por Hernán Drago sobre lo que le gusta a cada uno del otro, Nick Sicaro abrió su corazón. "A mí lo que más me gusta de ella, ahora que no estamos conociendo más, es cómo me contiene. Estoy con muchos trabajos y cosas que me están pasando, y estoy con mucha ansiedad porque dejé otros trabajos míos. Hablamos mucho por teléfono, y ella me entiende, me acompaña, me escucha. Es muy compañera", destacó el joven de 33 años.

Cuando llegó el turno de Daniela Celis, la ex "Gran Hermano 2022", que se comía con la mirada a Nick, hizo una revelación inesperada. "Yo te juro que no pasó nada. Me falta tiempo en vida, también es verdad eso", admitió la integrante de "Patria y familia" (Luzu TV).

Daniela Celis, muy enamorada de Nick Sicaro. (Foto: captura de Telefe).

Ante la duda de los panelistas, Nick Sicaro señaló: "Le robé unos piquitos y unos besitos". "Nos falta tiempo", remarcó Daniela, quien describió lo que más le gusta del amigo de Ian Lucas: "Me gusta que respete mis tiempos, mis espacios, mi situación, mi vida".

Vale mencionar que Daniela Celis es mamá de dos gemelas, Aimé y Laia, de dos años, fruto de su relación con Thiago Medina. Además, la ex "GH" es conductora de "La jugada" (Streams Telefe) y "Patria y familia" (Luzu TV).