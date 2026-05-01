Horóscopo: los signos que no pueden ocultar lo que sienten y se les nota en la cara)

El destino no reparte cartas igual para todos. Según el horóscopo, hay personas que viven en un volcán permanente: se enojan rápido, aman fuerte y lloran sin vergüenza. Otros, en cambio, guardan todo adentro. Mientras que los signos más retraídos necesitan años para soltar una confidencia, los signos más enérgicos no pueden ni terminar una frase sin mostrar cómo se sienten. Esta nota es para esos últimos: los expresivos profesionales.

Aries (del 21 de marzo al 19 de abril)

Aries no sabe lo que es guardar un secreto. Y ni hablar de una emoción: le sale sola, como un estornudo. Si está contento, salta. Si está furioso, grita. Si extraña, lo dice. El problema es que esa explosión constante a veces asusta a los más tranquilos. Pero vos, Aries, no cambiés. Lo que te duele no es sentir tanto, sino que los otros no te entiendan. Consejo: antes de largar todo, respirá tres veces. No para esconder lo que sentís, sino para elegir mejor el momento. Tu corazón es honesto, pero no hace falta que siempre corra a los gritos.

Géminis (del 21 de mayo al 20 de junio)

Géminis expresa con la boca, con las manos, con los ojos, con todo. Es que tiene dos voces adentro y las dos quieren hablar al mismo tiempo. Por eso a veces parece contradictorio: hoy te ama, mañana lo duda. Pero no es que mienta. Es que vive todo en velocidad. El consejo para este signo tan expansivo es frenar un poco la catarata de palabras. No todo necesita un comentario. No cada silencio es un vacío. Aprendé a disfrutar de sentir sin tener que explicarlo al toque. Tu poder está en comunicar, sí, pero también en saber cuándo callarte y simplemente estar.

Leo (del 23 de julio al 22 de agosto)

Leo nació con un cartel de neón en la frente que dice "mirá cómo me siento". Este signo no concibe el amor sin demostración, la bronca sin gesto o la alegría sin festejo. El drama le sale natural. El problema aparece cuando espera que todo el mundo reaccione con la misma intensidad. Y no, Leocito, no todos tienen ese fuego adentro. Consejo: seguí brillando, pero no te ofendas si alguien te mira sin aplaudir. Tu forma de expresar es un regalo, no una obligación para los demás. Permitíte sentir sin necesitar tantos espejos que te devuelvan lo mismo.

Sagitario (del 22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario es el que suelta la verdad aunque queme. Y después se va de viaje. No le gusta cocinar rencores, pero tampoco mide el impacto de sus palabras. Cuando siente alegría, contagia. Cuando siente bronca, lastima sin querer. Su expresión es libre, como su alma. Pero esa libertad a veces choca con cabezas más estructuradas. Consejo: no está mal pensar antes de hablar. La honestidad es hermosa, pero un poquito de filtro no te vuelve falso. Seguí siendo ese torbellino sincero, solo recordá que el otro también tiene sentimientos. Expresarse bien no es traicionarse. Es hacer que el otro pueda escucharte sin sangrar.