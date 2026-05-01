Sol Abraham habló de su expulsión de "Gran Hermano" y se cruzó en vivo con Laura Ubfal: "Si no te gusta, dejá el panel..."

Este jueves 30 de abril, "Gran Hermano Generación Dorada" tuvo una gala extremadamente picante en la pantalla de Telefe. Luego de que bajaran siete participantes de la placa masiva y se produjera un cruce entre Gladys "La Bomba Tucumana" y Luana Fernández, Solange Abraham estuvo presente en el estudio. Allí habló sobre su expulsión y se enfrentó en vivo con Laura Ubfal.

"Me expulsaron. Soy una expulsada. No estoy de acuerdo con la decisión que tomó Gran Hermano, pero esto es así y es parte. Extrañaba mucho a mi hija y en varias oportunidades fui a decirlo, que estaba pensando si lo mejor era abandonar. Pero no abandoné, Ema, me expulsaron. Es distinto", comenzó diciendo Sol en el programa.

Solange Abraham estuvo en el estudio de Telefe tras su expulsión de "Gran Hermano Generación Dorada".

Y diferenció su primera participación del reality con este último ingreso a la casa de "GH": "La primera vez que estuve no era mamá y fue distinto". "Me pareció injusto que me expulsaran porque lo di todo", reiteró la jugadora oriunda de Tucumán.

En ese entonces, Laura Ubfal la trató de no haber cambiado y de seguir siendo "la misma chica caprichosa de siempre". Al preguntarle por sus pretensiones, como por ejemplo que su hija entrara para que la pudiera ver, Sol Abraham contrapuso: "No me importa tu opinión porque la gente opina muy distinto a vos. A mí me importa mucho más lo que piense la gente que vos o los que están adentro y no entienden que esto es un reality show. Yo la tengo muy clara".

Ante la protesta de la periodista de que no la dejaba hablar, Solange fue a fondo, tanto que la invitó a dejar el panel de "Gran Hermano": "Yo hablo lo que quiero, vos escuchá lo que estoy diciendo, ¿qué querés que te diga? Es así de simple. Si no te gusta, dejá el panel. Si no te gusta que responda y te quejas, no pasa nada".

Consultada por Santiago del Moro sobre si quiere la silla de Laura Ubfal, la ex "hermanita" respondió: "Sí, obvio que quiero su silla. Lo haría mejor. Tengo más argumentos, soy original, tengo más recursos que Laura". "Tus argumentos de antes y los de ahora son muy básicos. Te crees que el gran ser humano. No sos una reina, Sol", contraatacó la panelista.