El provocador video de More Rial en plena prisión domiciliaria que generó una ola de críticas en las redes: "Soy ladrón..."

En medio del dolor por la muerte de su amigo, More Rial volvió a quedar en el centro del escándalo. Esta vez no fue por un avance en su causa, sino por un video grabado durante su prisión domiciliaria que se viralizó y generó fuertes reacciones en redes sociales.

El material fue publicado por una amiga de la influencer en TikTok y rápidamente se replicó en otras plataformas. En las imágenes se la ve a la hija de Jorge Rial haciendo una mímica sobre un audio que despertó polémica por su contenido. "Chorro no. Chorro no soy, soy ladrón", se escucha en el clip que ambas interpretan.

La frase no pasó desapercibida. Muchos usuarios la interpretaron como una provocación o una broma de mal gusto, sobre todo por el contexto judicial que atraviesa desde hace meses. Además, surgieron dudas sobre el lugar de grabación, ya que Morena cumple arresto domiciliario con monitoreo electrónico en la casa de su hermana, Rocío Rial, bajo condiciones estrictas fijadas por la Justicia.

La situación procesal de la joven atraviesa una etapa clave. A fines de marzo, More firmó un juicio abreviado en el que admitió su responsabilidad en un robo bajo la modalidad "escruche" y aceptó una pena de tres años de prisión efectiva bajo el beneficio de la prisión domiciliaria.

El provocador video de More Rial.

Asimismo, la influencer podría enfrentar un juicio oral y público en Córdoba, con una posible condena de hasta 12 años de cárcel, luego de que el Tribunal Superior de Justicia rechazara los últimos recursos de su defensa en la causa que también involucra a su expareja Facundo Ambrosioni.

Mientras tanto, la actividad de la hija del periodista en redes se convierte en un arma de doble filo. Aunque utiliza estas plataformas como fuente de ingresos a través de publicidades, cada aparición vuelve a poner el foco sobre su conducta.