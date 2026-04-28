El desgarrador mensaje de More Rial por la muerte de su amigo tras ser detenido en Córdoba: "Me duele el alma..."

En las últimas horas, More Rial había generado una gran preocupación entre sus fans cuando realizó distintas publicaciones en redes sociales sobre el delicado estado de salud de uno de sus amigos más cercanos. Con el correr de las horas, llegó la peor noticia: el joven falleció y la influencer, quien cumple prisión domiciliaria, dejó al descubierto el dolor profundo que atraviesa por la pérdida.

Se trata de Tomás Elías Orihuela, de 19 años, quien había quedado en coma tras ser detenido en Córdoba. Su muerte generó conmoción y un fuerte reclamo por justicia. En ese contexto, la hija de Jorge Rial utilizó sus redes para despedirlo con mensajes cargados de emoción.

"Te vamos a extrañar, papá. Te quiero muchísimo. Que descanses en paz. Algún día nos vamos a encontrar. Mandale fuerzas a tu familia, que dejaste a tu mamá, tus hermanos, tus sobrinos y amigos llorándote", expresó.

Luego Morena sumó: "Me duele el alma, pero feliz de haber podido compartir un poco de vida con vos. Gracias por haberme defendido siempre sin pensarlo. Volá alto, amigo. Justicia por Elías".

El desgarrador posteo de More Rial por la muerte de su amigo. (Foto: Instagram/ @moooreeriaal).

Además, dejó en claro que buscará respuestas. "Vamos a hacer justicia. Te prometo que no voy a estar tranquila hasta que paguen uno por uno. Siempre con vos. Te amamos, vamos a luchar por la verdad", escribió en otro posteo.

El caso tomó relevancia nacional por las circunstancias de la detención. Desde el Ministerio de Seguridad de Córdoba sostuvieron que el joven habría intentado quitarse la vida. Sin embargo, la familia rechaza esa versión y denuncia presuntas irregularidades, ya que aseguran que no existían antecedentes que indicaran esa situación.