La exesposa de Brian Sarmiento explotó contra él por la cuota alimentaria: "Tiene el tupé de hablar de exposición..."

La última gala de "Gran Hermano: Generación Dorada" quedó marcada como una de las más agitadas de la temporada. Brian Sarmiento resultó eliminado. Su partida generó un quiebre en la dinámica del grupo. Pero afuera lo esperaba otra batalla. Luego de la eliminación, el exdeportista habló sobre la deuda de la cuota alimentaria de sus hijas. Tessie Poza, madre de una de ellas, salió a cruzarlo. Y no tuvo filtros.

En "La Cumbre", el programa de streaming que conduce Santiago del Moro, Brian Sarmiento dijo: "Yo no pude mantener los convenios de cuando era futbolista y no lo supieron entender. Entonces, era imposible pagar una cuota del mismo nivel cuando jugaba al fútbol". La declaración encendió la mecha. Tessie Poza, madre de Frida, una de sus hijas, le respondió al aire de Bondi Live. "Tiene el tupé de hablar de exposición. O sea, exponer es lo que hace él, me parece", arrancó.

La mujer explicó el daño colateral de las palabras de Brian. "Decir que nosotras no estamos en Argentina, entonces la nena no tuvo ningún problema en la escuela o demás, porque este es un programa que lo ve todo el mundo. Es un contenido horrible de él que está en Internet y al alcance de la nena, lamentablemente. Y además, no sé, yo pienso que si alguien está criando a mi hija no voy a estar tirándole mugre encima". Un descargo directo al corazón del conflicto.

Consultada sobre si Brian tenía impedimento de contacto, Tessie aclaró: "Obvio, jamás se le negó. Él no está bloqueado en mi teléfono. Él siempre pudo llamar y escribir. Lo que sí ha pasado es que han habido oportunidades en las que la nena no quiso hablar por teléfono con él. Pero si vos no ves a tu hija por un año y medio, no le hablás, si un día la querés llamar, es normal que la nena diga ‘no quiero'". La frase retrata una realidad dolorosa: el abandono afectivo es también una forma de violencia.

Sobre la situación económica y la cuota, Poza fue tajante: "Ni yo ni Frida jamás nos beneficiamos de esta vida lujosa que Brian llevaba. Lo más que hice yo fue irme a vivir a Perú con Brian un par de meses. Después nunca más. Él ha estado jugando en Grecia y yo estaba en Argentina con la nena, igual no le pasaba dinero". Y agregó: "Cuando yo lo conozco, todo esto que cuenta que él le daba todo a las hijas era cierto en ese momento, porque yo lo he vivido, pero después con mi hija eso no pasó. Y después también dejó de pasar con las otras dos nenas".

Tessie detalló su rutina para sobrevivir: "Tengo un trabajo a tiempo parcial de vendedora en un comercio grande. También hago trabajos de estética en mi casa y voy a limpiar casas en mi tiempo extra. Son mis tres trabajos. Además, vendo cosméticos. O sea, más no puedo hacer, más no puedo".

Sobre qué espera que suceda tras la salida de Brian de la casa, decidió mantener la esperanza. "Lo que me gustaría es que se arrepienta de las cosas que hizo mal, que las reconozca, que le pida perdón a Sofía, a las otras hijas, que se disculpe conmigo, con Diana y que trate de hacer lo mejor posible de acá para adelante, porque las puertas, por lo menos de nuestra parte, no están cerradas para él". Un final abierto. Pero el daño, ya está hecho. Brian salió del reality, pero su vida real sigue siendo un lío. Y sus hijas, esperan.



