El universo de la farándula y la política quedó en llamas tras el sorpresivo encuentro in fraganti entre Mauricio Macri y Yuyito González. La noticia generó un impacto total luego de que las cámaras registraran una escena de mucha complicidad entre el expresidente, quien disfruta de su soltería desde principios de año, y la reconocida conductora, ex pareja del actual mandatario Javier Milei. Durante una exclusiva alfombra roja en la noche porteña, el líder político irrumpió en medio de una entrevista para saludarla, desatando una ola de suspicacias sobre un posible interés amoroso de cara a su futuro.

El contexto de este inesperado cruce nace del presente sentimental de ambos protagonistas y de las especulaciones que siempre los rodean. Por un lado, el fundador del PRO se encuentra sin compromisos formales desde enero y parece estar abierto a nuevas conquistas. Por otro lado, la figura televisiva viene de transitar una de las separaciones más comentadas del país. Esta coincidencia en el evento permitió que cruzaran miradas y gestos que, para muchos de los presentes, escondían una química innegable entre dos pesos pesados de la escena nacional, justo cuando él evalúa sus pasos para el 2027.

Inesperado coqueteo in fraganti entre Mauricio Macri y Yuyito González: el video

La parte más explosiva de la jornada llegó al analizar los detalles del video que se volvió viral. Según los testigos, el ex jefe de Estado miró a la mediática, le pasó la mano por la nuca y le tiró un guiño antes de interrumpir a los periodistas. "¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien?", le dijo con mucha cercanía, a lo que ella asintió con una enorme sonrisa. La situación escaló cuando, apenas unos segundos después de ese cruce magnético, el cronista le preguntó si lo invitaría a su nuevo ciclo televisivo, a lo que la rubia respondió sin dudarlo: "¡Obviooo! Más bien que sí".

Actualmente, el foco está puesto en saber si este acercamiento fue solo un juego para las cámaras o si hay algo más, especialmente porque el político ya enfrentaba rumores de romance en paralelo. En los últimos días, trascendió que el empresario comenzó a verse con una mujer de 46 años llamada Dolores, a quien apodan Lola. Según las versiones que circularon en los pasillos de los canales, ella figura como asesora presidencial desde 2015, por lo que el vínculo de confianza viene desde hace tiempo, sumando un nuevo condimento a esta novela de enredos amorosos.

Finalmente, el arrollador éxito de este cruce vuelve a demostrar que los límites entre el espectáculo y la política están más desdibujados que nunca. Lo sucedido en la gala deja un precedente sobre cómo las figuras manejan su vida privada ante los flashes, regalando momentos que alimentan todos los portales. El escándalo por este aparente histeriqueo apenas comienza, mientras el público espera ansioso ver si el ex mandatario finalmente se sienta en el living de la conductora para seguir alimentando esta inesperada tensión.