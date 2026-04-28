Eliana Guercio hizo un repudiable comentario sobre una participante de "Gran Hermano": "Si Carmiña pesara lo que pesa Yipio..."

Santiago del Moro lanzó una noticia bomba durante la gala de eliminación de "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe): todos los exparticipantes, incluidos los expulsados, pueden volver a la casa más famosa del país. En "A la Barbarossa" analizaban la postulación de Carmiña Masi, hasta que Eliana Guercio hizo un comentario repudiable sobre Yisela "Yipio" Pintos.

"A Carmiña la echaron por discriminación, ¿ustedes creen que la gente quiere ver a una discriminadora adentro de la casa?", planteó el interrogante Martín Rodríguez, el anteúltimo eliminado de la competencia.

Enseguida, Eliana Guercio afirmó que sí porque "Yipio que es una insultadora serial". Y lanzó una frase desafortunada contra la humorista: "Si Carmiña pesara lo que pesa Yipio no pasaba nada. Es la verdad".

"Los insultos, la ironía, la falta de respeto. Digo la doble vara. Si Sol (Abraham) hiciese lo mismo que Yipio, estaría colgada en la Plaza de Mayo", argumentó la analista de "Gran Hermano".

Mientras que Mariana Brey manifestó que se estaba de acuerdo con su compañera, alegando que Yipio "dice barbaridades", Diego Brancatelli se mostró disgustado con la pareja de Sergio "Chiquito" Romero. "Es un montón. Me parece un espanto", sentenció el periodista.

Invitada a aclarar lo que dijo en el ciclo de Georgina Barbarossa, Eliana Guercio insistió en su punto: "Se le permiten estos tipos de comentarios a una persona gordita que a una flaquita".