El picante cruce entre Eliana Guercio y Carolina Molinari que terminó en gritos e insultos: "Me pareces un asco..."

Además del escándalo que se generó por la fuerte denuncia de Flor Cabrera contra Anamá Ferreira, este viernes "LAM", el programa que conduce Ángel de Brito, fue escenario de una feroz pelea. Con Carolina Molinari en el estudio y Eliana Guercio, quien reveló detalles de la mala praxis que sufrió, conectada por teléfono, las mediáticas se cruzaron sin filtro y se dijeron de todo en pleno vivo.

El conflicto se desató luego de que la panelista recordara un viejo cruce con la esposa de Sergio "Chiquito" Romero. Según contó, cada vez que coincidían en la puerta del colegio de sus hijos, la ex "Bake Off Famosos" evitaba saludarla.

La exvedette ya había explicado en otras oportunidades que no lo hacía porque no la conocía. Sin embargo, Molinari puso en duda esa versión. En ese contexto, la modelo aseguró que existía un vínculo indirecto a través de su exmarido, el exfutbolista Mariano Pavone, a quien Guercio sí saludaba cuando coincidían. Ese detalle reavivó la tensión y terminó derivando en un fuerte cruce al aire.

Ante las acusaciones, Eliana decidió comunicarse con el ciclo para dar su versión. Allí explicó que Pavone la conocía porque había alquilado una de sus casas durante un año. Sin embargo, Carolina dejó entrever que la relación entre ambos era previa a esa situación. Visiblemente molesta, la analista de "Gran Hermano" lanzó: "Querés instalar que yo tuve algo con tu ex, pero por favor".

Eliana Guercio y Sergio "Chiquito" Romero. (Foto: Instagram/ @sergioromero).

Lejos de calmarse, la panelista de "LAM" redobló la apuesta y defendió su postura. "Alquiló la casa un verano porque ya te conocía, no es verdad que recién lo conocías", retrucó. El tono fue subiendo hasta que la esposa del arquero lanzó una acusación que dejó a todos atónitos.

"No te saludo porque fui al colegio embarazada y vos tuviste el tupé de revelar un embarazo que yo no subí a redes", afirmó Guercio. Por su parte, Molinari negó de manera tajante haber difundido esa información y le preguntó de dónde había salido ese rumor.

Eliana Guercio y Carolina Molinari se cruzaron en "LAM". (Foto: Captura América TV).

Sin embargo, eso no fue todo. Minutos más tarde, Eliana volvió a la carga y fue aún más directa. "Sos una pobre cartonera. A la gente así no la saludo, no soy hipócrita. No te saludo porque me pareces un asco. ¿Querés que te lo diga más claro?", disparó sin filtros. Y remató: "Molinari, con vos juego, gano y me divierto. Sos muy fácil, por eso nunca te contesté".

El cruce siguió con reproches y acusaciones, dejando al descubierto una vieja tensión que explotó en vivo y sorprendió a todo el estudio.