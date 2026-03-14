Flor Cabrera denunció a Anamá Ferreira por discriminación y malos tratos: "Me mandó mensajes amenazadores..."

Después de que Anamá Ferreira hiciera pública su postura sobre los dichos racistas de Carmiña en "Gran Hermano: Generación Dorada", la histórica modelo quedó en el centro de la polémica tras recibir una fuerte acusación. Este viernes, Flor Cabrera denunció haber sufrido discriminación y malos tratos por parte de la conductora.

El tema estalló en "LAM" (América TV), donde la exparticipante del reality de Telefe decidió contar su experiencia y apuntó sin filtros contra Ferreira. Según relató, los conflictos comenzaron luego de haber coincidido en distintos trabajos dentro del ambiente televisivo.

"Es una persona que ya sabemos que es muy discriminadora, aunque en el ambiente digan que no. Yo estuve con ellas en varios paneles y también fui de invitada varias veces a sus programas, y la verdad es que no tenía ningún drama", lanzó.

Luego explicó que la relación se deterioró con el tiempo. "Después cuando se metió conmigo y se metió con mi laburo y ya ahora no hay relación, realmente. Hizo comentarios desubicados", afirmó.

Antes de "Gran Hermano", Flor Cabrera ya había comenzado su carrera como modelo. (Foto: Instagram/ @florcabrerastyle)

Cabrera también aseguró haber recibido mensajes intimidantes. "Me ha mandado hasta mensajes amenazadores. Que yo haya arrancado hace poco en el ambiente no quiere decir que tenga que bancarme amenazas. Me dijo que no me cruce más porque no tenía más ganas de verme".

A su vez, Flor recordó un episodio ocurrido en un evento social que, según ella, terminó de confirmar el conflicto entre ambas. "Cuando me vio en el casamiento de Guillermo Barrios, me dijo: ‘Qué asco, sácame a esta de la vista'", relató.

"Ustedes saben que trabajo como modelo de talles y le dije: ‘Cuando quieras, si me querés tener en algún desfile, no tengo drama'. Y me dio a entender como que yo no servía para los desfiles", concluyó de forma contundente.