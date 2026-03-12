Tras el racismo en "Gran Hermano", Anamá Ferreira quiere que Carmiña vaya presa y que echen a otro participante: "No le..."

La expulsión de Carmiña Masi por racismo de "Gran Hermano Generación Dorada" generó un gran conflicto en Telefe, en Paraguay y se viralizó en todo el mundo. La participante tuvo que abandonar el juego por la puerta giratoria después de enunciar comentarios racistas y discriminatorios hacia Jennifer Mavinga y los medios paraguayos empezaron a replicar la noticia con crudeza. Pero la polémica sigue en aumento y Anamá Ferreira, que vivió muchas situaciones similares, analizó lo ocurrido en el reality y exigió más expulsiones. La modelo brasileña, que peleó contra la discriminación durante décadas, salió con los tapones de punta y pidió que la justicia actúe de verdad.

Anamá no se conformó con la salida de Carmiña por la puerta giratoria. Para ella, la sanción que le aplicó la producción del programa no alcanza y quiere que el caso termine en la cárcel, como pasa en Brasil cuando ocurren este tipo de delitos.

En sus redes sociales, donde siempre levanta la voz contra el racismo, apoyó un pedido de la familia de Mavinga que pedía pena de prisión para la conductora paraguaya. Frente a un tuit que decía "La familia de Mavinga pide pena de cárcel para Carmiña como en Brasil", Anamá respondió firme: "vamos por esto". La exmodelo dejó claro que una simple expulsión no borra lo que pasó adentro de la casa.

Pero sus reclamos no terminaron ahí. Anamá también apuntó contra Emanuel, otro participante del reality, y pidió que corra la misma suerte que Carmiña. En su cuenta de Twitter, la brasileña fue contundente: "Tiene que mostrar el video en la casa y Emanuel tiene que ser expulsado también o a placa hasta el final del certamen". Y para que no quedaran dudas, arrobó a Telefe en el mismo mensaje para que el canal tome cartas en el asunto ya mismo. Según su mirada, lo que pasó adentro no fue un hecho aislado y necesita más cabezas que rueden.

Además, la modelo publicó un texto que la dejó helada y al que se sumó con fuerza. "En la verdad que estoy helada con lo ocurrido, un país maravilloso infelizmente con gente de mierda. Sabés cuántas veces pasé por racismo en Argentina y nunca pasó nada???", escribió una usuaria, y Anamá adhirió sin vueltas. En ese mismo posteo, reclamó justicia para Jenny Mavinga y aseguró sentirse representada por ella adentro de la casa. "Vamos a poner estos racistas en su lugar que deben estar presos. Hay que hacer justicia como hubo en Brasil este año. Fuera racismo", completó el mensaje que Anamá hizo propio.

La frutilla del postre llegó cuando Angel de Brito, que ya había anunciado que quería recibir a Carmiña en "LAM", se topó con el reclamo de la brasileña. Anamá no dudó en pedirle, casi rogarle, que no le dé pantalla a la expulsada. "No la lleves a LAM no le des visibilidad, no lo merece por favor", le escribió desde su perfil, dejando en claro que para ella la conductora paraguaya no merece ni un minuto más de fama después de lo que dijo adentro de la casa.

Y como si fuera poco, también tuvo tiempo para cruzarse con Flor de la Ve. La actriz había comentado: "me gusta Anamá que se prende en todas". Lejos de quedarse callada, la modelo le contestó rapidísimo: "Hola Flor de la Ve, no me prendo, soy guerrera como vos, soy negra y defiendo mi raza y no voy a permitir que un racista siga libre de culpa". Terminante, sin filtro y con la misma garra que mostró toda la vida, Anamá Ferreira se puso al frente de una batalla que, para ella, recién empieza.