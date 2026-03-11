Carmiña podría ser expulsada de "Gran Hermano" tras sus dichos racistas sobre Mavinga: "Decisión tomada..."

Carmiña Masi se colocó en el ojo de la tormenta tras sus dichos racistas sobre Jennifer Mavinga. Luego de que el clip se viralizara en las redes sociales, un adelanto de Santiago de Moro parece advertir que la participante sería expulsada de la casa de "Gran Hermano Generación Dorada" en las próximas horas.

"Ay, por favor, la negra parece que recién la compraron y viene a hacer el show. Acaba de bajarse del barco. Mirá al otro ahí, el monito, monito, monito del barco. Ahí están el monito y la que acaban de comprar. 'Gracias por rescatarme'. Y así creen que la va a salvar; lo único que puede hacer ahora es mover el cul...", fueron las repudiables declaraciones de Carmiña.

El momento se produjo en la cocina, cuando la conductora paraguaya miraba hacia la ventana del patio. Estaban de testigos Danelik y Emanuel Di Gioia, quienes no frenaron a su compañera y, en consecuencia, quedaron involucrados en la secuencia.

En historias de Instagram, Santiago del Moro anunció una sanción inminente: "Me comunican que la decisión por parte de Gran Hermano ya está tomada. Hoy 22.30 comunicado oficial".

El aviso de "Gran Hermano Generación Dorada". (Instagram/@granhermanoar).

Además de la expulsión inmediata, se baraja la hipótesis de que Carmiña vaya a placa de nominados para siempre, tal como le pasó a Furia Scaglione durante su participación en "Gran Hermano".