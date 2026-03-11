Melina Fleiderman y Liliana Caruso: los looks elegidos por las conductoras de Crónica TV para enfrentar la tarde informativa

En la pantalla de Crónica TV, la intensidad de las noticias no da respiro y el estilo acompaña cada segmento de la tarde. Melina Fleiderman y Liliana Caruso son las encargadas de llevar adelante la información en un contexto de actualidad permanente. Con equipos que priorizan la comodidad sin perder la elegancia, las conductoras demuestran que la moda es una herramienta clave para comunicar con seguridad en el vivo.

Melina Fleiderman

Al frente de "Imbatibles", Melina apostó por un look supercanchero y relajado. Combinó una remera estampada con motivos coloridos, un saco liviano en tono tierra de la marca Happy Chic y pantalones blancos con sutiles tajos laterales. Con el maquillaje de Mila Marzi, la conductora logró una imagen fresca y moderna ideal para bancar el ritmo de la tarde.

Liliana Caruso

Para su participación en el aire, Liliana eligió una propuesta que combina lo clásico con lo funcional. Lució una blusa blanca de escote en "v" de la firma Adrilen Moda, acompañada por un pantalón cargo en tono verde militar ajustado con un cinturón de hebilla labrada. Bajo el estilismo de Looky Arte y el maquillaje de Mila Marzi, la periodista mantiene un perfil profesional y prolijo para dar las noticias.

Las conductoras confirman que el estilo es fundamental para conectar con la audiencia en cada jornada informativa. ¿Cuál de estos dos looks te gusta más para encarar la tarde?