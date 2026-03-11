La Renga muda sus shows al Parque de la Ciudad y mantiene las fechas originales

El mapa del rock nacional sufrió un giro inesperado por motivos de fuerza mayor.

La Renga confirmó que sus próximas presentaciones, programadas para el jueves 2 y sábado 4 de abril, ya no tendrán lugar en el estadio de Huracán. La banda tuvo que trasladar el evento al Parque de la Ciudad, en la intersección de las avenidas Coronel Roca y Escalada, para garantizar la realización de los espectáculos.

La decisión técnica se da tras el derrumbe de un edificio en el barrio porteño de Parque Patricios, ubicado a escasos metros del estadio Tomás Adolfo Ducó.

A raíz de este siniestro, el recinto deportivo comenzó a operar con fuertes limitaciones de público, afectando incluso a eventos de fútbol que debieron disputarse con capacidad reducida o directamente a puertas cerradas.

Prioridad: El "Banquete" asegurado

Ante esta imposibilidad, la organización decidió mudar los shows al sur porteño. El objetivo principal fue respetar el calendario original, entendiendo que miles de seguidores ya organizaron sus viajes desde distintos puntos del país o solicitaron licencias laborales para asistir a los banquetes.

Así lo informaron Chizzo, Tete, Tanque y Manu, a través de sus canales oficiales de las redes sociales, la banda ratificó las presentaciones.