Luana quiso renunciar a "Gran Hermano" tras la embestida de su ex, pero Santiago del Moro la frenó: "Esto es..."

"Gran Hermano Generación Dorada" tuvo su primer "derecho a réplica" y explotó por el aire. El juego se puso espeso cuando Lucas, el novio de Luana Fernández, apareció de forma virtual para confrontar a la joven luego de que ella cortara la relación por sentirse atraída a Franco Zunino. Expuesta y avergonzada, la jugadora amenazó con abandonar el reality, lo que obligó al conductor a meter la mano en el juego para calmarla y evitar una salida abrupta de la competencia.

Todo comenzó días atrás, cuando Luana decidió ponerle punto final a su historia con Lucas en plena transmisión en vivo. Esa ruptura pública, lejos de cerrar un capítulo, abrió la puerta a uno de los momentos más picantes del ciclo. Adentro de la casa, el tema no tardó en convertirse en el centro de todas las charlas y especulaciones, sobre todo porque los compañeros empezaron a notar que la joven de José C. Paz se pegaba cada vez más a Franco, alimentando los rumores de un nuevo interés amoroso puertas adentro.

La calma se terminó de romper cuando Lucas ingresó al piso para ejercer su derecho a réplica. Desde la pantalla, el joven no se guardó nada: le cuestionó la autenticidad de sus sentimientos y le recordó cada uno de los argumentos que ella usó para justificar la separación. "Dijiste que me dejabas el camino abierto para que yo haga lo que quiera, cuando en realidad eras vos la que quería hacer lo que quiera", disparó Lucas, dejando a la participante sin palabras y con la cabeza gacha. "Eso no es amor", sentenció, clavando el último puñal.

La exposición fue demasiado para Luana. Minutos después de la descarga de su exnovio, la participante se quebró por completo y, entre lágrimas, amenazó con hacer las valijas. Fue ahí que Santiago del Moro decidió intervenir en vivo. Conectado de manera virtual con la casa, el conductor buscó poner paños fríos a la situación y recordarle a la jugadora que todo eso es parte del juego. "Hace muchos años que hago este programa y todo el tiempo hablan mal de todos. Así es ‘Gran Hermano', es un programa que despierta pasiones. No vas a ser ni la primera ni la última", le dijo, con tono firme pero contenedor.

Del Moro fue tajante al marcarle la cancha: acá la única voz que vale es la del voto popular. "El que te saca de esa casa es el público, el supremo. Para mí, abandonar esta competencia es un pecado", enfatizó el conductor, antes de pedirle al resto de los hermanitos que la rodeen y la contengan en ese momento de vulnerabilidad. "Si estuviera ahí, te daría un abrazo. Lamentablemente, por cuestiones del formato, no puedo, pero abrácenla ustedes", cerró.

La intervención dio resultado. Luana escuchó, se secó las lágrimas y decidió quedarse. Rodeada por varios de sus compañeros, que se acercaron a darle palabras de aliento y algún abrazo, la joven encontró el respaldo que necesitaba para no tirar la toalla. Al menos por ahora, la crisis quedó atrás, aunque el reality ya metió a la pareja en el ojo de la tormenta y promete seguir dando que hablar.