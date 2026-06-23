Wanda Nara rompió el silencio tras la denuncia de Mauro Icardi: "Se lesionó..."

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un capítulo caliente en las últimas horas. La empresaria pidió a la Justicia una medida para impedir que su ex salga del país por una supuesta deuda alimentaria, mientras el delantero la denunció por "negligencia e incumplimiento de los deberes maternos". Frente a eso, lejos de quedarse callada, la mediática rompió el silencio.

La reacción llegó en medio de la sorpresa. Consultada por la situación, la conductora de "MasterChef Celebrity" fue breve pero contundente al ser entrevistada por Guido Záffora. "Me enteré por la tele hoy a la mañana", se manifestó, marcando distancia de lo que se dijo en sede judicial y en los medios.

Más tarde, volvió a expresarse en diálogo con "DDM" (América TV) y dejó otra frase que reflejó su postura frente al conflicto. "Se lesionó ahora se ve...", lanzó, en referencia a la versión que circula sobre la salud de una de sus hijas y el origen del conflicto.

En paralelo, la abogada de Icardi, Lara Piro, dio detalles del planteo judicial del futbolista y apuntó contra la empresaria con una definición fuerte. "Tenía los ligamentos rotos, la madre no se dio cuenta y pretendía que le pagara una multa por no llevarla a equitación".

El fragmento de la demanda sobre la lesión de la hija de Wanda Nara y Mauro Icardi. (Foto: Pronto).

El cruce sumó más voces del mundo legal. Ana Rosenfeld, abogada y amiga de Wanda, se mostró indignada en televisión al referirse al caso. "Eso es un tema horrible que nos estamos enterando anoche (sic). Hoy se enteró Wanda a través de Lara Piro en la televisión".

En la otra vereda, Elba Marcovecchio aportó su mirada sobre la causa: "Es una lesión de vieja data, no es actual". Y cerró con otra definición clave: "La madre dice que había una lesión, que había indicado un tratamiento de kinesiología. Pero, por otra parte, los estudios médicos que le hizo Mauro fueron transmitidos por el Ministerio Público Tutelar y así está en el informe".