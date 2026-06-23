Tini Stoessel y su tierno mensaje a Rodrigo De Paul después del triunfo de Argentina: "Orgullosa de vos..."

El amor entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul sigue dando que hablar, y esta vez el escenario fue el Mundial de Estados Unidos. Luego del triunfo de la Selección argentina frente a Austria en el estadio de Dallas, que le aseguró la clasificación a la próxima ronda, la cantante le dedicó un mensaje que derritió los corazones de sus seguidores, en respuesta a un posteo de Rodrigo. La intérprete de "Miénteme" compartió en sus historias de Instagram una imagen donde se la ve junto al mediocampista, con una ternura que no pasó desapercibida.

"Te amo. Estoy tan orgullosa de vos", escribió Tini, acompañando las palabras con un emoji de corazón y una bandera argentina. La publicación se viralizó en cuestión de minutos y generó miles de reacciones.

En la foto, que fue tomada después del partido, se puede ver a De Paul besando la mejilla de su novia mientras ella lo acaricia con suavidad. La imagen tiene una frase que dice "Con vos es más lindo", y se nota que Tini lleva en la muñeca una pulsera con el día de la fecha, un detalle que confirmó que la postal fue justo al terminar el encuentro.

Horas antes, el futbolista ya le había agradecido a la cantante por su apoyo y acompañamiento en la previa del partido, pero la respuesta de ella llegó con esta declaración pública que no dejó dudas sobre el momento dulce que atraviesa la pareja.

El gesto de Tini no fue el único que generó revuelo en las últimas horas. La cantante también se mostró sensible con sus fanáticos durante su gira "Futtura". En mayo, en el Estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, la artista invitó a subir al escenario a Rodrigo, un joven empleado de limpieza que trabajaba en el lugar.

Durante la prueba de sonido, Tini lo vio bailar y no dudó en convocarlo para que demostrara su talento. El fan, que se sabía la coreografía a la perfección, se volvió viral en cuestión de minutos, y por la noche, la cantante lo volvió a llamar para que repitiera la hazaña durante el show.

"Salta, gracias por anoche, a pesar de la lluvia y el frío, lo dieron todo. Nos llenaron de amor, energía, pasión, y cantaron a más no poder", escribió Tini en sus redes, compartiendo el registro del momento. Por su parte, el joven Rodrigo contó su experiencia al medio Informate Salta: "Estaba trabajando de empleado de limpieza y en la prueba de sonido me distraje mucho, vi a Tini y a sus bailarines. Yo muchas veces bailo y me aprendo sus coreos. Ahora tuve la oportunidad de que Tini me vio y me pude subir", relató, visiblemente emocionado. "No lo puedo creer", agregó. Entre el amor por De Paul y los gestos con sus fanáticos, Tini Stoessel demuestra que su corazón late al ritmo de la música y del cariño genuino, tanto en la cancha como en el escenario





