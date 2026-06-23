Yuyito González reveló el motivo de su separación de Javier Milei y reavivó los rumores sobre Fátima Florez: "Apareció..."

A pesar de que pasó más de un año desde su separación, la relación entre Amalia "Yuyito" González y Javier Milei sigue despertando curiosidad entre el público. En medio de un gran presente laboral por su nuevo programa televisivo, la exvedette volvió a referirse al romance que mantuvo con el Presidente y sorprendió al revelar el verdadero motivo de su ruptura.

Este lunes, la conductora visitó "LAM" (América TV), donde Ángel de Brito le preguntó cómo había quedado la relación con el mandatario. "Quedó bien. Quedó muy bien", respondió. Sin embargo, aclaró que actualmente ya no mantienen comunicación y fue contundente al remarcar: "No quedó contacto". Y destacó: "No quedó en una amistad".

Más adelante, recordó la historia que compartieron y destacó los buenos momentos que vivieron juntos. "Fue una relación donde hubo mucho sentimiento". Luego, sumó: "Pasaron un montón de cosas hermosas", expresó. No obstante, reconoció que con el paso del tiempo ocurrieron situaciones que terminaron alejándolos.

Al profundizar sobre el tema, explicó cuál fue su postura tras la ruptura. "Yo en un momento dado vi que prefería quedarme con lo que había sido nuestra relación y no entrar en un mensajeo que te empieza a contaminar una relación", señaló, dejando entrever que eligió preservar los recuerdos positivos de aquella etapa.

Yuyito González y Javier Milei se separaron en abril de 2025. (Foto: Instagram).

La entrevista tomó aún más temperatura cuando Ángel de Brito quiso saber si el quiebre se había producido por factores externos o por cuestiones de la intimidad de la pareja. Visiblemente incómoda, Yuyito respondió: "En realidad, detona por algo que apareció". La frase despertó todo tipo de especulaciones sobre una posible tercera persona involucrada.

Ante la consulta sobre Fátima Florez, quien tiempo después mantuvo una relación con Milei, la conductora evitó profundizar pero dejó una reflexión que no pasó desapercibida. "Sé quién soy. Sé cómo fueron todas las cosas". Y concluyó con firmeza: "Yo no me siento culpable de ninguna relación fallida".

Si bien evitó brindar mayores detalles sobre lo ocurrido, las declaraciones de Yuyito González volvieron a poner el foco sobre una de las relaciones más comentadas de los últimos años. A más de un año de la ruptura, la conductora dejó en claro que guarda buenos recuerdos de aquella historia, aunque también sugirió que hubo situaciones que terminaron marcando un punto de no retorno.