Jimena Barón no llevó a Momo al Mundial y recibió críticas: "Ya no es un nenito..."

Jimena Barón desató una ola de comentarios en las redes sociales al viajar a Estados Unidos para cubrir el Mundial FIFA 2026 sin su hijo mayor, Morrison. La cantante y actriz se instaló en Dallas junto a su pareja, Matías Palleiro, y el hijo de ambos, Arturo, de un año, para alentar a la Selección Argentina. Las imágenes que compartió en sus historias de Instagram mostraron a la familia metida de lleno en el clima mundialista, con looks albicelestes y banderas pintadas en las mejillas. Sin embargo, la ausencia de Momo en las fotos generó preguntas y críticas que la artista decidió responder con la franqueza que la caracteriza.

Ante la acumulación de mensajes, Jimena grabó un video y lo publicó en sus redes para dar una explicación. "Tienen que entender que Morrison tiene ya 12 años y está haciendo el ingreso al secundario. Ya no es un nenito que falta y no hay problema", arrancó, con un tono que dejaba en claro que la decisión no fue caprichosa. La Cobra explicó que su hijo atraviesa una etapa con responsabilidades académicas concretas. "Está cursando el secundario un día a la semana, entonces tiene responsabilidades. Ya no es un viva la pepa", agregó, entre bromas y con su característico humor.

La aclaración no quedó ahí. Barón también se encargó de despejar cualquier especulación sobre una posible distancia con su hijo mayor: Momo se sumará al viaje en cuanto cumpla con sus obligaciones escolares. El punto de partida es un examen que debe rendir el primero de julio. "Igual, sí, es un viva la pepa porque va a venir y va a faltar. Bastante pepa, su vida. Él va a venir, va a viajar", remarcó la artista, sin dejar lugar a dudas. Lo que no mostró en ese momento fue la manera en que el niño se enteró de que iba a viajar: Palleiro le preparó una sorpresa que quedó registrada en video. En el cumpleaños de Arturo, Momo recibió una carta firmada con el nombre de su hermano pequeño que le anunciaba los pasajes para viajar a Estados Unidos.

Mientras tanto, la experiencia mundialista de la familia avanza a toda marcha. En Dallas, Barón asistió al partido de Argentina con un look relajado y su novio se sumó al festejo con banderas argentinas pintadas en las mejillas. Arturo, en brazos de su papá, observó el espectáculo con la misma atención que cualquier hincha veterano. El viaje también coincidió con el Día del Padre y el quinto aniversario de su relación, que Jimena celebró con un posteo que resumió su presente. "Este mismo quilombo es el más lindo que me dio la vida, y que me diste vos también. Gracias por ser el mejor papá del mundo incluso antes de ser papá", escribió. La polémica, al menos por ahora, quedó zanjada con la respuesta de la cantante, que demostró una vez más que prioriza el bienestar de sus hijos por encima de las críticas. La espera por Momo, que promete sumarse al clan en los próximos días, mantiene en vilo a sus seguidores.