Quién se fue de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 22 de junio

Después de días muy movilizantes para los participantes de "Gran Hermano Generación Dorada", quienes recibieron sorpresas de sus familias por el Día del Padre, una nueva gala de eliminación tuvo lugar en la casa. Tras varios minutos de incertidumbre, Catalina "Titi" Tcherkaski y Solange "Sol" Abraham quedaron cara a cara en una definición cargada de tensión.

La placa de nominados estaba integrada por cinco jugadores: Titi, Sol, Manuel Ibero, Steffany "Campanita" Pereira y Cinzia Francischiello. A medida que avanzó la noche, el público fue definiendo quiénes continuaban en competencia y quiénes seguían en riesgo.

El primero en salir de la zona de peligro fue Manu, que celebró la decisión de los televidentes. "¡Vamos! Muchas gracias, estoy muy feliz por el apoyo que me viene brindando la gente", expresó apenas escuchó el anuncio. Más tarde, Campanita y Cinzia también lograron asegurarse una semana más dentro del reality.

De esa manera, toda la atención quedó puesta en las dos concursantes que cerraron la votación. Finalmente, Santiago del Moro comunicó el resultado y confirmó la salida de Titi, que abandonó el juego luego de permanecer 119 días dentro de la casa más famosa del país.

Titi quedó eliminada de "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe).

Antes de despedirse de sus compañeros, la influencer lanzó un mensaje con destinatarios claros. "Muchas gracias... Los amo, a algunos, no a todos. ¡Gracias! Espero que Manu, Andrea, Juani y Yipio lleguen lo más lejos posible. Después hay muchas personas que dejan mucho que desear. Somos personas antes que jugadores", manifestó.

Tras la eliminación, el conductor sorprendió a los participantes y a la audiencia con un importante anuncio. Del Moro confirmó que este martes se llevará adelante el primer "Congelados" de la edición, una dinámica muy esperada por los fanáticos del programa y que promete fuertes emociones dentro de la casa.