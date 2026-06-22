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FARÁNDULA

Charlotte Caniggia se sinceró en "Gran Hermano" sobre su relación con Claudio Paul y dejó una esperanzadora frase: "Ojalá algún día..."

Durante una actividad especial por el Día del Padre en el reality de Telefe, la mediática recordó al exfutbolista y habló del vínculo que mantienen en el presente. ¡Enterate qué dijo, en la nota!

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La casa de "Gran Hermano Generación Dorada" vivió una jornada muy especial por la celebración del Día del Padre. Lejos de sus familias y en medio de la competencia, este domingo los participantes recibieron distintas sorpresas que les permitieron conectarse con sus recuerdos y expresar sus sentimientos. Una de las intervenciones que más llamó la atención fue la de Charlotte Caniggia, quien se refirió a su vínculo con Claudio Paul.

A horas de una nueva gala de eliminación, la producción les mostró imágenes vinculadas a sus seres queridos. La dinámica despertó sonrisas, emoción y también momentos de profunda sensibilidad. Mientras algunos destacaron el amor y el acompañamiento que marcaron sus vidas, otros aprovecharon la ocasión para sincerarse sobre vínculos complejos y experiencias que aún les generan dolor.

Entre las intervenciones más esperadas estuvo la de Charlotte Caniggia. La mediática recibió una fotografía junto a su padre, Claudio Paul Caniggia, y su hermano Alexander, una imagen que la movilizó y la llevó a reflexionar sobre el presente de su familia.

Al tomar la palabra, reconoció que hoy mantiene una relación distante con el exfutbolista debido a la separación familiar. Sin embargo, se mostró optimista respecto a una posible reconciliación en el futuro. "Ahora mismo, no tenemos un vínculo muy cercano porque la familia se separó y no comparto mucho como me gustaría, como ustedes. Es una relación media distante, ojalá algún día mejore", expresó.

La palabra de Charlotte Caniggia sobre su relación con Claudio Paul. (Foto: Captura Telefe).
La palabra de Charlotte Caniggia sobre su relación con Claudio Paul. (Foto: Captura Telefe).

A pesar de atravesar una etapa compleja en lo personal, Charlotte también tuvo palabras de reconocimiento para sus padres. Emocionada, destacó el rol que tanto Claudio Paul como Mariana Nannis tuvieron durante su crianza y aseguró: "Fueron súper buenos papás, siempre estuvieron".

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