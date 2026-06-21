Flor Peña evalúa demandar a Nico Occhiato después de ser desvinculada de Luzu TV: "La sacaron volando..."

Lejos de apagarse, el escándalo que desató la difusión errónea de la supuesta muerte de Jorge Messi continúa sumando capítulos. Luego de que Flor Peña hablara públicamente sobre su salida de Luzu TV y cuestionara el accionar de Nico Occhiato, su abogado, Fernando Burlando, aseguró que la actriz analiza iniciar acciones legales contra el conductor y empresario.

A varias horas de aquel episodio, que provocó una fuerte reacción pública, todavía persisten interrogantes sobre cómo se desarrollaron los hechos puertas adentro y cuál fue el papel de los protagonistas involucrados. En ese contexto, el letrado se refirió a la situación contractual de su clienta y planteó que podrían existir incumplimientos.

"Es un tema que está analizando Flor. Ahí hay un contrato que había arrancado en el mes de marzo y terminaba en el mes de marzo, donde las cláusulas de rescisión no tenían nada que ver con lo que ocurrió", explicó Burlando en comunicación telefónica con el equipo de "Pasó en América" (América TV). Además, sostuvo que Peña atraviesa días complejos tras la repercusión que tuvo el caso.

El abogado también reveló cómo reaccionó la actriz cuando se produjo la controversia. "Cuando pasó, me llamó llorando desconsolada preguntándome qué más podía hacer además de las disculpas. La preocupación de ella era que la familia Messi entendiera que su metida de pata no había sido con intención", expresó.

Flor Peña y Marley en "El show de la tarde". (Foto: Instagram/ @flor_de_p).

Por otra parte, cuestionó la postura adoptada por Occhiato luego del error al aire y consideró que la medida fue precipitada. Incluso señaló que la comunicadora merece un trato acorde a su trayectoria y remarcó que inicialmente comprendió la resolución, aunque más tarde cambió de opinión al analizar las consecuencias.

Finalmente, Fernando dejó abierta la puerta a una presentación judicial. "Lo está analizando. Es su derecho, desde el punto de vista jurídico. La rescisión fue unilateral. La sacaron volando", afirmó. Según indicó, si no se respetaron las condiciones previstas en el acuerdo firmado entre las partes, la actriz podría reclamar los ingresos y beneficios establecidos hasta el final de su vínculo laboral.