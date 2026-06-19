Moria Casán defendió a Flor Peña tras la fake news sobre el papá de Messi: "Me pudo haber pasado a mí..."

El día después de la escandalosa fake news sobre el papá de Lionel Messi siguió con las repercusiones, aunque con posturas cruzadas. Mientras algunos famosos apoyaron la decisión de Nico Occhiato de desvincular de Luzu TV a los responsables, otros, en cambio, salieron a respaldar a Florencia Peña. Una de ellas fue Moria Casán, quien opinó sobre lo ocurrido en su programa y no dudó en defender a la actriz.

"No querría hablar mal de una persona como Flor Peña. La verdad que me duele caerle con todo a ella", comenzó diciendo La One en su ciclo "La mañana con Moria" (El Trece).

La diva se mostró comprensiva y dejó en claro que, para ella, no hubo mala intención en el error de Peña. "Entiendo todo, es un ser humano, la forma en que lo dijo. Creo en ella, en que no lo pudo haber hecho de ninguna manera con ningún sentido amarillista ni sensacionalista ni para sumar un punto de rating en su programa", sostuvo la conductora.

"En un momento en el que estás en vivo, yo tengo más de sesenta años en el medio, de pronto estás haciendo una nota y te dicen algo por cucaracha. Tal vez no pudo manejar el impacto de la noticia", analizó Moria Casán la tan cuestionada forma en que Flor Peña soltó una noticia semejante en el vivo de Luzu TV.

En ese sentido, La One manifestó su apoyo a la actriz al ponerse en su lugar: "Yo tengo cierta empatía por la persona que lo hace, porque no sé si me hubiese pasado a mí. No tomo agua bendita antes de hacer el programa".

"Siento que es un vuelto para Occhiato y también para Flor, donde se mezcla todo. Acá se mezclan las figuras, porque son dos primeras figuras", subrayó Moria, quien enmarcó este episodio en la mencionada "guerra del streaming con la televisión de aire".

Al finalizar, la diva reiteró su respaldo a Flor Peña, sin dejar pasar la equivocación que cometió. "Me pongo del lado empático de la persona que tiene que comunicar. Que se equivocó, se equivocó, y pidió las disculpas correspondientes", cerró Moria.