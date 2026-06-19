Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 19 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
INOLVIDABLE

"¿Quiénes son?": el significado de la histórica frase que popularizó Moria Casán

Moria Casán es una de las principales referentes del espectáculo argentino. En un descargo televisivo, dejó una de las frases más recordadas del país.

SGorostiaga
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

A lo largo de su extensa trayectoria, Moria Casán inmortalizó una gran cantidad de frases como "¿Quiénes son?", que rápidamente fueron utilizadas en la vida cotidiana de las personas o, incluso, se convirtieron en memes.

Moria Casán se convirtió en una de las protagonistas más influyentes dentro del ámbito del espectáculo en Argentina debido a su característico humor ácido y cada una de sus intervenciones dieron que hablar en los medios.

Cuál fue el origen de la icónica frase "Quiénes son"

Durante una entrevista que se realizó en un programa televisivo, Moria Casan había realizado un duro descargo contra los que hablaban de ella en otros lados o que pretendían dar consejos de moral.

Moria Casan inmortalizó una gran cantidad de frases por su vehemencia.&nbsp;
Moria Casan inmortalizó una gran cantidad de frases por su vehemencia. 

La frase concreta había sido: "Soy buena gente, no soy mentirosa, siempre dije la verdad. No voy a soportar que vengan a darme consejos a mí, ¿quiénes son?, no hablen de mí" pero tomó una masividad que la convirtió en una de sus expresiones más reconocidas.

El significado del "¿Quienes son?" de Moria Casan

Con esta pregunta y con un predominio del tono irónico, "La One" apuntó contra las personas que habían hablado de ella en alguna oportunidad. Sin embargo, al no mencionarlos les quita entidad.

El objetivo que se había planteado en este descargo era cuestionar la supuesta autoridad que tenían los que realizaban estos cuestionamientos y evitar que continúen las opiniones hacia ella.

Quién es Moria Casán

Ana María Casanova, conocida artísticamente como Moria Casán, es una actriz, conductora y jurado de programas de televisión con una trayectoria consolidada que la posiciona como una de las figuras más influyentes de la escena artística nacional.

Destacó con una fuerte autenticidad dentro del ámbito del espectáculo además de haber participado en obras teatrales y numerosos ciclos televisivos. En la actualidad conduce "La mañana con Moria", que se emite por la pantalla de "El Trece".

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La fiebre mundialista también suena fuerte: las tres canciones argentinas que se dispararon en Spotify tras el triunfo de la Scaloneta
Noticias

La fiebre mundialista también suena fuerte: las tres canciones argentinas que se dispararon en Spotify tras el triunfo de la Scaloneta

3
"Selección yo te sigo": Así es la nueva canción que busca convertirse en el himno argentino del Mundial 2026
Noticias

"Selección yo te sigo": Así es la nueva canción que busca convertirse en el himno argentino del Mundial 2026

4
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

5
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

Últimas noticias de Frases célebres