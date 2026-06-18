"Te sigo desde cemento": la frase que se resignificó con los años y se convirtió en una leyenda popular

"Te sigo desde cemento" es una de las frases populares más utilizadas en la sociedad argentina que cambió su significado en las últimas décadas, pero que siempre estuvo ligado a un sentimiento de acompañamiento a alguien desde el comienzo o previo a que tome reconocimiento.

Esta frase que acompañó a los argentinos desde mediados de los 80 generalmente era utilizada para explicar un fuerte fanatismo hacía lo que hacían artísticamente algunas bandas musicales.

Qué era "Cemento" y cuál fue el origen de esta frase

El boliche "Cemento" fue uno de los lugares más icónicos que tuvo la Ciudad de Buenos Aires entre 1985 y 2004 que fue propicio para la expansión del rock alternativo y la movida underground en la década de los 90.

Cemento fue uno de los boliches porteños más importantes para el crecimiento del rock nacional.

Este lugar, ubicado en el barrio porteño de Constitución, fue el surgimiento de importantes bandas del rock nacional como Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Sumo, La Renga o Los Piojos, entre otros. Por tal motivo, los fanáticos de estas bandas solían pronunciar "te sigo desde cemento", para explicar que habían ido a los primeros recitales que brindaron antes de su expansión.

Cuál es el significado de esta frase

La frase "te sigo desde Cemento" fue utilizada en miles de oportunidades para expresar el sentimiento de cercanía con lo que otra persona hacía, demostrar que eran fanáticos y que los bancaban a pesar de todo.

Con el correr de los años no solamente se utilizó en el ámbito musical, sino que fue mutando hacia otros momentos con la misma finalidad pero con un campo de uso mucho más extenso entre la sociedad.

Qué pasó con Cemento

El boliche ubicado en la calle Estados Unidos en el barrio de Constitución cerró sus puertas en 2004, fue clausurado y tras años de abandono, fue desarmado y demolido de forma progresiva entre el 2008 y el 2009.

A partir del 2011, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tomó posesión de los terrenos y construyó un estacionamiento; sin embargo, sigue siendo recordado como un templo para los amantes del rock nacional.