"Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha", Diego Armando Maradona

"Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha" fue una de las frases "maradonianas" más recordadas de la historia, luego de que Diego Maradona se expresara públicamente sobre la sanción que sufrió por doping.

La despedida de Diego Armando Maradona como futbolista profesional en el 2001, luego de un partido amistoso en la Bombonera, dejó una reflexión impactante sobre el rol que cumplía el fútbol en su vida y cómo las decisiones personales complicaron su extensa y reconocida trayectoria profesional.

Qué significa la frase maradoniana que quedó en la historia

La frase "Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha", pronunciada por Diego Armando Maradona, enfatiza los meses de sanción que percibió (30 en dos sanciones de 15 cada una) sin la posibilidad de jugar.

En 1991 sufrió la primera sanción por parte de la Federación Italiana, cuando jugaba en el Napoli, y la siguiente fue en 1994 por consumo de efedrina tras el mundial que se disputó en Estados Unidos.

Maradona sufrió una segunda sanción durante el Mundial de Estados Unidos en 1994.

En este caso, la equivocación a la que hace referencia había sido el consumo de sustancias prohibidas y el pago con los meses de sanción; sin embargo, quería dejar en claro que el fútbol como deporte era lo más lindo y que no debía estar empañado por la actitud que había tenido.

Cuál fue el origen de esta frase

Diego Armando Maradona agarró el micrófono en un escenario que habían montado en el estadio de Boca, el 10 de noviembre de 2001, tras la finalización de su partido homenaje, que marcaba el cierre de su carrera profesional. Allí pronuncia esa frase como parte de un discurso que se extendió durante más de cinco minutos.

Años más tarde, reconoció en una entrevista televisiva que ninguna de las denominadas "frases maradonianas" fueron anotadas ni ensayadas previamente, solo que pronunció lo que le salió en el momento ante la gente.

Quién fue Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona fue uno de los futbolistas más influyentes de la historia, que dejó su huella imborrable en la selección nacional al consagrarse en el Mundial de México 1986 con el mejor gol que se realizó en estos torneos ante Inglaterra en los cuartos de final.

Además del "gol del siglo", quedó en la retina de todos los futboleros "la mano de Dios" con la que abrió ese encuentro. Como futbolista profesional, tuvo una extensa trayectoria con pasos en clubes como Argentinos Juniors, Boca o Newell 's en Argentina.

Un paso muy recordado en Napoli de Italia, donde se convirtió en una leyenda, y otros clubes como Barcelona y Sevilla en España.

Maradona fue el entrenador de Gimnasia de La Plata hasta 2020.

Tras su retiro como futbolista, se desempeñó como director técnico y comandó a la Selección Argentina durante el Mundial 2010 que se disputó en Sudáfrica.

Pasó por clubes de Emiratos Árabes Unidos y México antes de su vuelta al fútbol argentino, donde dirigió a Gimnasia. Falleció el 25 de noviembre de 2020.