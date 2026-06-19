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Viernes, 19 de junio de 2026

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"¡Kiricocho!": el origen de la célebre frase que se convirtió en el arma secreta de los hinchas

Este místico grito se transformó en la cábala definitiva del fútbol: los fanáticos aseguran que su sola invocación es capaz de alterar el destino de la pelota en los momentos más críticos.

MBurczynsky
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Los dichos populares conviven con el deporte desde sus inicios, creando un lenguaje invisible que une a los fanáticos a través de la esperanza, la superstición y el deseo profundo de influir en el resultado. 

En el fútbol, donde la épica y la lógica suelen chocar de frente, estas pequeñas expresiones actúan como cábalas que los hinchas despliegan para proteger a sus colores.

En este contexto Mundial, un término logró instalarse con fuerza en el folclore de las tribunas porque esta cargada de misticismo y un supuesto poder que cambia el rumbo de la pelota. 

&nbsp;El origen de la frase futbolera que se convirtió en el arma secreta de los hinchas en el Mundial
 El origen de la frase futbolera que se convirtió en el arma secreta de los hinchas en el Mundial

¿Qué significa "Kiricocho"?

En la jerga de las canchas, pronunciar esta palabra no es un simple exabrupto; es una sentencia de mala suerte dirigida directamente hacia el rival. 

Se utiliza con la intención deliberada de desestabilizar al adversario en un momento de máxima vulnerabilidad, actuando como un factor de distracción invisible pero muy arraigado en la cultura popular.

El concepto detrás de esta invocación se basa en la creencia de la "mufa" o el infortunio instantáneo. Es decir, lanzar esta palabra al aire funciona como un "conjuro" que busca alterar la precisión del jugador. 

De esta manera, no resulta raro que la pelota se desvíe, golpee en los postes del arco o termine directamente en las manos del equipo al que pertenece quien dijo la frase.

&nbsp;El misticismo popular transformó una palabra común en un código universal para atraer la fortuna propia a costa del error ajeno.
 El misticismo popular transformó una palabra común en un código universal para atraer la fortuna propia a costa del error ajeno.

¿Cómo surgió el famoso refrán?

La leyenda urbana nació en la década de los ochenta en Sudamérica, vinculada estrechamente a la figura del legendario entrenador Carlos Salvador Bilardo durante su etapa al frente de Estudiantes de La Plata.

Según los relatos de la época, un fiel seguidor del club apodado "kiricocho" solía presenciar las prácticas del plantel profesional de manera cotidiana.

Lo llamativo era que la presencia de este personaje coincidía sistemáticamente con lesiones imprevistas de los futbolistas o malas rachas de resultados adversos durante los encuentros oficiales. 

En lugar de alejarlo, el astuto director técnico, famoso por su obsesión con los detalles y las cábalas, decidió canalizar esa supuesta energía negativa enviándolo a recibir y saludar a las delegaciones de los equipos contrarios.

&nbsp;Las cábalas de la vieja escuela terminaron moldeando las costumbres de los hinchas modernos en los estadios más tecnológicos del mundo.
 Las cábalas de la vieja escuela terminaron moldeando las costumbres de los hinchas modernos en los estadios más tecnológicos del mundo.
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