"El decorado se calla": cuál es el origen de la icónica frase de Moria Casán

Dentro del mundo del espectáculo argentino, pocas figuras lograron construir una identidad tan marcada como Moria Casán. Dueña de un estilo directo, sin filtros y con un humor ácido característico, la actriz y conductora se convirtió en una referente tanto por su trayectoria artística como por su forma de expresarse.

Entre esas expresiones, una de las más recordadas es "el decorado se calla". Aunque nació en un ámbito específico del espectáculo, con el paso del tiempo se extendió a situaciones diarias, especialmente en discusiones o debates donde se busca marcar jerarquías o desestimar la opinión de terceros.

Cuál es el origen de la mítica frase de "El decorado se calla", de Moria "La One"

La vedette y figura central de la farándula argentina Moria Casán lleva décadas de vigencia en los medios. Su carisma, su presencia escénica y su personalidad frontal la posicionaron como una de las celebridades más influyentes del país. A su vez, esa misma sinceridad la colocó en numerosas situaciones de conflicto, ya que nunca evitó confrontar cuando lo consideró necesario.

En ese contexto de exposiciones públicas y debates televisivos surgieron muchas de sus frases más conocidas. "El decorado se calla" es una de ellas, y con el tiempo quedó instalada en el ámbito colectivo como una forma de minimizar o silenciar a quien no tiene un rol protagónico en una discusión.

Según explicó la propia Moria Casán en distintas entrevistas, el origen de la frase se remonta a su participación en el programa ShowMatch. "Surgió cuando estaba en ShowMatch. La gente gritaba para cualquiera, estuviera mal o bien su performance", relató.

En ese marco, la artista decidió intervenir con una frase contundente que ordenara la situación. "Entonces cuando había alguna arenga que no tenía que ver, yo exclamaba: ‘El decorado se calla'", explicó. Además, destacó el alcance que tuvo la expresión con el paso del tiempo: "Es una frase muy filosófica. La han usado hasta los políticos en los debates".

Quién es Moria Casán

Moria Casán, cuyo nombre real es Ana María Casanova, es una de las figuras más reconocidas de la escena artística argentina. Inició su carrera como vedette en el teatro de revistas y con el tiempo se consolidó como actriz, conductora y jurado en programas de televisión.

A lo largo de su trayectoria participó en numerosas obras teatrales y ciclos televisivos, destacándose tanto por su talento como por su fuerte personalidad.

Además de su carrera artística, Moria construyó una identidad pública basada en la autenticidad, lo que la convirtió en una figura influyente dentro de la cultura popular argentina.