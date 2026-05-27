"Nadie puede cambiar el pasado, pero de la peor tragedia se puede extraer algo positivo si uno se lo propone", Isabel Allende

"Nadie puede cambiar el pasado, pero de la peor tragedia se puede extraer algo positivo si uno se lo propone" es una de las frases que trató de mantener con un propósito la escritora chilena Isabel Allende durante uno de los momentos más duros de su vida.

Esta reflexión quedó reflejada en el libro "Paula", uno de los más profundos y sentimentales, ya que fue dedicado a su hija tras atravesar un problema de salud por una negligencia médica.

El origen de esta frase

Allende comenzó a escribir estas líneas, que fueron publicadas en 1994 como parte de la obra "Paula", en los pasillos del hospital como una carta a su hija que había sufrido un coma irreversible cuando fue internada en Madrid en diciembre de 1991.

El libro que surgió como una carta para su hija Paula cuando estaba internada.

La intención de la escritora era asistir a Paula una vez que se despertara, para que pudiera recordar quién era y cómo estaba conformada su familia, aunque también le permitió "salvarse a sí misma" al expresar en palabras parte del dolor que sentía.

Qué significa esta frase



"Nadie puede cambiar el pasado, pero de la peor tragedia se puede extraer algo positivo si uno se lo propone", enfatiza sobre la actitud que pueden tomar las personas ante las situaciones que atraviesan, dando a entender que lo que ya ocurrió no tiene vuelta atrás, pero todo lo que aparezca en el futuro puede traer pensamientos o actitudes favorables.

Paula Frías Allende, hija de la reconocida escritora chilena, falleció a los 28 años.

En el caso concreto del libro "Paula", Allende comienza a ser consciente de que su hija podría no recuperar la consciencia, y que ese pasado fue la enfermedad que padeció (porfiria) y la negligencia médica que hubo en su tratamiento.

Sin embargo, lo positivo podría ser haberse convertido en el consuelo de millones de personas que estaban atravesando un proceso de duelo.

¿Quién es Isabel Allende?

Isabel Allende es una de las escritoras chilenas más reconocidas de la historia, ganadora del Premio Nacional de Literatura de Chile en 2010, y que destacó por contar con un estilo en el que explora el amor, la memoria, la injusticia y el rol de las mujeres en Latinoamérica.

Nació en Lima, Perú, en 1942. Es la sobrina del expresidente de Chile Salvador Allende y su debut literario se dio en 1982 con "La casa de los espíritus", una obra que la consagró internacionalmente, combinando realismo mágico, crítica política e historia familiar.