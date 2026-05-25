"No hallo medio entre salvar a la patria o morir con honor", Manuel Belgrano

"No hallo medio entre salvar a la patria o morir con honor" es una frase de Manuel Belgrano que quedó grabada como una de las expresiones más emblemáticas de la lucha por la independencia argentina y refleja el profundo compromiso con el destino del país.

De hecho, el prócer pronunció estas palabras en un contexto de enorme tensión política y militar durante las guerras por la independencia. Enfrentado a dificultades económicas, derrotas militares y fuertes presiones internas, el creador de la bandera dejó en claro que estaba dispuesto a dar la vida antes que abandonar la causa patriótica.

Cada 25 de Mayo, la figura de Manuel Belgrano vuelve a ocupar un lugar central en la historia argentina. Sus palabras, cargadas de patriotismo y convicción, reflejan el espíritu de lucha que impulsó a los protagonistas de la Revolución y del proceso de independencia.

Las palabras de Manuel Belgrano reflejan el compromiso y la determinación de los protagonistas de la independencia argentina.

¿Qué quiso decir con "No hallo medio entre salvar a la patria o morir con honor"?

La frase expresa el nivel de compromiso absoluto que Belgrano sentía por la independencia y el futuro del territorio rioplatense. Para el prócer, no existía una opción intermedia: o lograba defender la causa revolucionaria o estaba dispuesto a morir luchando por ella.

Además, sus palabras reflejan los valores de sacrificio, deber y honor que marcaron gran parte de su vida pública. En medio de un escenario incierto y lleno de conflictos, Belgrano entendía que la construcción de una patria libre exigía entrega total y una profunda convicción política.

Manuel Belgrano fue una de las figuras más influyentes del proceso revolucionario que dio origen a la Argentina.

¿Quién fue Manuel Belgrano?

Manuel Belgrano fue abogado, economista, periodista, militar y uno de los principales protagonistas del proceso independentista argentino. Nació el 3 de junio de 1770 en Buenos Aires y tuvo una formación intelectual influenciada por las ideas de la Ilustración europea.

A lo largo de su vida impulsó reformas vinculadas a la educación, la producción nacional y el desarrollo económico. Sin embargo, su figura quedó especialmente ligada a la creación de la bandera argentina en 1812 y a su participación activa en las campañas militares del norte del país.

Belgrano también integró la Primera Junta surgida tras la Revolución de Mayo y fue una pieza clave en los primeros años de construcción política de las Provincias Unidas del Río de la Plata.



