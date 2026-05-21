Atahualpa Yupanqui: "La humildad es el orgullo de los que no tienen nada"

"La humildad es el orgullo de los que no tienen nada", es una de las frases más resonantes del folklorista argentino Atahualpa Yupanqui inmortalizadas en su libro "Aires Indios" publicado en 1947.

Resalta la figura de los habitantes del Noroeste Argentino en el que plantea el orgullo como sinónimo de dignidad para afrontar la vida cotidiana en un contexto en el que los bienes materiales son escasos.

El origen de esta frase

La reflexión del folclorista destaca en el libro de ensayos y crónicas "Aires Indios" en el que desarrolla una visión sobre este tipo de poblaciones sobre las formas que tienen de ser y de accionar en medio de un vacío material que le permite fortalecerse a los pobladores.

Este ensayo es una de las obras literarias más profundas del cantautor que fue desarrollado durante una época de exilio en Uruguay en el que reflexiona sobre el aislamiento, la dignidad y la sabiduría de los pueblos originarios.

Atahualpa Yupanqui es considerado como el principal referente del folclore en la historia nacional.

Que significa esta frase

"La humildad es el orgullo de los que no tienen nada", representa a una parte de la población que no tienen una situación económica favorable, se encuentran despojados de lo material y que únicamente tienen su integridad.

Plantea el concepto de "orgullo" como una forma de resaltar la humildad y transformarlo en un bastión, sentirse dueños de sí mismo, de los pensamientos y de los silencios, que no se pueden comprar con dinero; y que les permita encontrar en la sencillez la superioridad moral ante una superficialidad.

Quien fue Atahualpa Yupanqui

Héctor Roberto Chavero Aramburu, conocido artísticamente como Atahualpa Yupanqui, fue uno de los folcloristas más influyentes de la historia argentina. Se desempeñó como cantautor, guitarrista, poeta y escritor.

Fue perseguido, encarcelado y censurado políticamente debido a que estaba afiliado al partido comunista. Tuvo que exiliarse y falleció en Francia en 1992.