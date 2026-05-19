"Hermosa mañana, ¿verdad?": el origen de la mítica frase de Guillermo Francella que se transformó en meme

"Hermosa mañana, ¿verdad?" es una de las frases que, con el paso de los años, se convirtió en uno de los latiguillos más populares de la cultura argentina: hoy revive cada vez que un equipo de fútbol consigue una victoria importante.

Aunque actualmente se utiliza como meme en redes sociales, su origen está lejos de las canchas porque fue pronunciada por Guillermo Francella en una escena de la película "Los Extermineitors".

La escena protagonizada por Guillermo Francella se convirtió en uno de los memes más utilizados del fútbol argentino y las redes sociales.

¿Cómo nació la famosa frase de Guillermo Francella?

Con el auge de internet y los memes, aquella escena comenzó a circular masivamente fuera de su contexto original. Poco a poco, los argentinos adoptaron la frase para celebrar triunfos, cargar a sus rivales o expresar felicidad después de resultados importantes.

Actualmente, es habitual ver imágenes del actor acompañadas por fotos de jugadores, festejos o tablas de posiciones. Incluso clubes oficiales, medios deportivos y cuentas partidarias utilizan el meme como una forma cómplice y humorística de celebrar.

Tiempo atrás, Francella recordó cómo nació la escena. "Mi personaje había logrado algo y, al triunfar, simplemente dice: ‘Buen día, hermosa mañana, ¿verdad?'", explicó el actor sobre aquel momento de la película.

El propio intérprete reconoció el impacto inesperado que tuvo la frase con el correr de los años. "Una vez lo vi a Felipe Melo haciéndolo. Me llegan videos de muchos clubes que lo usan, y a veces me repiten la frase de auto a auto. Algunos se enojaron, ja", comentó entre risas.

Así, lo que comenzó como una línea más dentro de una comedia terminó transformándose en una auténtica marca registrada del humor y del fútbol argentino.

Con el paso de los años, "Hermosa mañana, ¿verdad?" dejó de ser solo una frase de película para transformarse en un clásico eterno del humor y la cultura futbolera argentina.

¿Quién es Guillermo Francella?

Guillermo Francella es uno de los actores y humoristas más reconocidos de Argentina. Con una extensa trayectoria en cine, televisión y teatro, protagonizó éxitos que marcaron distintas generaciones, desde comedias populares hasta producciones dramáticas premiadas internacionalmente.

A lo largo de su carrera logró instalar personajes, escenas y frases que trascendieron la pantalla. Su estilo humorístico, basado muchas veces en la ironía y la exageración cotidiana, terminó convirtiéndolo en una figura muy ligada a la cultura popular argentina.