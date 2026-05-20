José Ingenieros, filósofo: "La rutina es el hábito de renunciar a pensar"

"La rutina es el hábito de renunciar a pensar", es una de las frases más recordadas del filósofo italo-argentino José Ingenieros en la que advierte que estas acciones pueden provocar la naturalización de acciones que no deberían ser naturalizadas.

Se trata de una reflexión en la que se pone en juego las consecuencias que trae en las personas estar acostumbrado a las consecuencias de la monotonía en los hábitos de la vida cotidiana.

El origen de esta frase

Ingenieros desarrolló esta idea en su ensayo "El hombre mediocre", que fue publicado en 1913, como una crítica a la sociedad que pierde la capacidad de cuestionar y convertirse en un ser sumiso.

El foco de atención en este libro son las personas que carecen de personalidad e ideales, que prefiere repetir lo que piensan las mayorías o cuenta con un fuerte conformismo contraponiéndose a los hombres idealistas.

El libro en el que José Ingenieros inmortalizó esta frase.

Que significa esta frase

"La rutina es el hábito de renunciar a pensar" apunta a cómo la automatización de las actividades apagan el sentido crítico de las personas que eligen el conformismo y adaptarse a las costumbres.

Esta frase que quedó inmortalizada por José Ingenieros enfatiza en las tareas que se realizan por costumbre, donde se apaga la creatividad y la capacidad de cuestionar lo que ocurre alrededor de los entornos.

Quién fue José Ingenieros

José Ingenieros fue un reconocido médico, psiquiatra, psicólogo y escritor italo-argentino, que es considerado como uno de los intelectuales más influyentes de Latinoamérica durante principios del S.XX.

Lideró el movimiento positivista en Argentina, con el que se buscaba aplicar el método científico a la psicología, la sociología y la filosofía. La obra "El hombre mediocre" se convirtió en la más reconocida de su autoría. Falleció en Buenos Aires en 1925.