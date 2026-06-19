Qué le respondió la mamá de Messi a Florencia Peña tras sus disculpas por Jorge

Florencia Peña quedó en el centro de la polémica tras dar al aire, el jueves 18 de junio, un dato erróneo sobre la salud de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección argentina. El error se produjo durante la emisión de su programa de streaming en Luzu TV, en medio de una transmisión distendida donde, según relató la propia actriz, no estaba conectada a sus dispositivos cuando se difundió la información.

Minutos después del episodio, Peña pidió disculpas al aire y las extendió por la noche en diálogo con LAM (América TV): "Estoy muy mortificada, es la primera vez que me pasa algo así. Me pidieron que lo diga, yo estaba en shock al aire". Nicolás Occhiato, dueño del canal de streaming, expresó su malestar y aseguró que correspondía "una revisión interna y una sanción contundente porque fue un error inadmisible". Desde Luzu TV confirmaron luego que tomarían medidas y que Peña daría "un paso al costado".

La respuesta de Celia Cuccittini

Yanina Latorre, conductora de Sálvese Quien Pueda (América TV), reveló a través de sus redes sociales que Celia Cuccittini, madre de Lionel Messi, le envió un mensaje a Peña tras lo sucedido. Según el relato de la periodista, Cuccittini le aceptó las disculpas, le aclaró que sabía que no había actuado de mala fe y que, pese a no ser amigas, la respeta y la admira. Incluso le propuso juntarse a tomar un café más adelante. "Hablemos de la grandeza y temple de Celia. Un aplauso para la mamá de Leo", agregó Latorre al cierre de su descargo.

La propia Peña había contado antes que le escribió un mensaje por WhatsApp a Cuccittini -quien la fue a ver varias veces al teatro a lo largo de los años- para disculparse, aunque aclaró que no esperaba una respuesta de su parte. "Solamente quería que ella supiera de mi boca que yo lamentaba muchísimo lo que había pasado. No puedo volver el tiempo atrás", expresó entre lágrimas en el programa de Latorre, donde remarcó que no estaba mintiendo sobre la situación interna del canal.

El comunicado de la familia Messi

Para ponerle punto final a las especulaciones, la familia Messi emitió un comunicado en el que expresó su "profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos" con la que se trató una situación "estrictamente privada y familiar". En el texto confirmaron que Jorge Messi atraviesa una situación de salud y que se encuentra bajo seguimiento médico, "recuperándose y evolucionando favorablemente" dentro del cuadro que presenta.

La familia también aclaró que solo el círculo más cercano tiene información precisa sobre su estado de salud, por lo que cualquier dato que no provenga de ellos o de canales oficiales no debería tomarse como cierto. "En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable", cerraron.