Flor Peña rompió en llanto y reveló que le mandó un mensaje a Celia, la mamá de Lionel Messi: "Quería que lo sepa..."

Florencia Peña atraviesa horas difíciles después de presentar su renuncia a Luzu TV por el gravísimo error que cometió al aire de "El show del verano", cuando anunció la noticia falsa del fallecimiento de Jorge Messi. Con el revuelo aún latente, la actriz quebró en llanto y reveló que le mandó un mensaje a Celia, la mamá de Lionel Messi, para darle sus más sentidas disculpas.

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%uD83D%uDCAC "Nunca pensé que me iba a pasar algo así"

%uD83D%uDCAC "Lamento mucho lo que pasó"

%uD83D%uDCAC "Le mandé un mensaje a Celia"



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"Estoy muy triste. Lo primero que quiero decir es que pido disculpas de corazón. Nunca pensé que me iba a pasar algo así", comenzó diciendo Flor en un móvil para "Sálvese quien pueda" (América TV).

En diálogo con Yanina Latorre, y con lágrimas en el rostro, Flor Peña revivió lo ocurrido en Luzu TV: "Yo estaba en vivo, mi productora me dio la noticia y yo les juro por mis hijos que pensé que, como yo no estaba conectada ni a la compu ni al teléfono, yo estaba boludeando mientras todo el mundo estaba hablando de algo duro y difícil. Sentí que no estaba siendo empática y por eso lo dije. Cometí un error, me confundí".

"En Luzu saben cómo fueron las cosas, pero acá estoy dando la cara como siempre y dando mis sinceras disculpas. Nunca jamás quise lastimar a nadie, no soy de esas, ni tampoco quería dar una primicia porque yo no sé darlas, ni me interesa, ni vivo de eso, ni trabajo de eso, ni lo sé hacer", sostuvo la actriz.

Ante la pregunta de Yanina Latorre sobre por qué uso un tono "liviano" para dar semejante noticia, Peña explicó: "Pensé que ya se había dado la noticia y que todo el mundo estaba hablando de eso. Creí eso, por eso lo dije y lo dije como lo dije".

"Le dejé un mensaje a Celia, con la que me he encontrado en muchos teatros porque ha venido a verme. Solo disculpas sentidas sobre lo que pasó. No me contesto y tampoco pretendo que me conteste, solo quería que ella lo sepa de mi boca que yo lamentaba muchísimo lo que había pasado", reveló, y añadió: "No puedo volver el tiempo atrás, lamento mucho lo que paso y acá estoy pidiendo disculpas".

La famosa también hizo mención de su poca experiencia en el manejo de noticias sensibles, ya que manifestó que su profesión es la de actriz y que se reconoce como una "conductora más de entretenimiento". Además, se refirió al manejo de la producción y a su cuota de responsabilidad sobre lo ocurrido. "Nosotros sabemos internamente cómo fueron las cosas y yo no estoy mintiendo en nada. Tenía una productora que era mis ojos de lo que estaba pasando", argumentó.

Sobre la llamada con Nico Occhiato antes de la contundente decisión de apartarla del canal de streaming a ella y a los responsables, Flor Peña expresó: "No se enojaron conmigo, pero fui yo la que lo dijo. Fue de común acuerdo (la desvinculación); charlamos un rato y quedamos en que era mejor que no continúe ahora. No puedo volver, no es momento y nuestro programa es alegría. Fui la primera en decirle: 'Por favor, no los eches', pero me excede". Y confirmó: "Hablé con Marley. Por ahora se terminó el show del verano".

"Fueron horas difíciles. A mí, cuando se me pega, se me pega mucho. Me hago cargo y me la banco", concluyó su testimonio Florencia Peña, visiblemente angustiada y previo a hacer la función de "Las hijas" en Paseo La Plaza.