María Becerra habló de su frecuencia sexual con J Rei y sorprendió con su sinceridad: "Los dos somos así..."

María Becerra sigue cosechando éxitos en su carrera y también generando momentos memorables en cada entrevista que da. La artista argentina, que se encuentra en plena gira internacional, visitó el programa español "La Revuelta" (RTVE) y dejó a todos con la boca abierta. No por sus logros musicales, sino por la sinceridad con la que respondió preguntas sobre su vida íntima. Frente al conductor David Broncano, la Nena de Argentina se animó a hablar de su frecuencia sexual con su prometido, el cantante J Rei, y los detalles que compartió sorprendieron hasta al propio entrevistador. Lejos de los tabúes, María mostró su costado más auténtico y relajado, demostrando que no le teme a los temas espinosos y que habla de su relación con la misma naturalidad con la que sube a un escenario.

La conversación con Broncano fue un ida y vuelta lleno de humor y complicidad. Cuando el conductor le preguntó cuántas relaciones sexuales tuvo durante el último mes, María no dudó ni un segundo. Si bien aclaró que los viajes y la distancia juegan un papel importante, la respuesta que dio fue contundente.

"Pasa que estuve viajando mucho también, pero bueno, volvemos y nos ponemos muy rápido al día", comentó entre risas. Y después de hacer un breve cálculo mental, soltó el número: "No sé, quince...". La cifra, que refleja una frecuencia alta a pesar de las obligaciones laborales, dejó en claro que la pareja aprovecha cada reencuentro y que la distancia no parece ser un obstáculo para mantener la chispa.

Pero la sinceridad de María no se quedó ahí. La cantante profundizó en cómo funciona la dinámica de su relación con J Rei y describió la espontaneidad que los caracteriza. "Nosotros somos muy de la situación improvisada", explicó, y para que el público español entendiera bien el concepto, recurrió a un término muy argentino: "Somos muy gauchitos".

Ante la confusión de Broncano, que no reconocía la palabra, María aclaró: "Como que decís sí a todo, sos trabajador, no ponés excusas". Esa definición resumió a la perfección la actitud de la pareja frente a la vida y, en particular, frente a los momentos íntimos.

Entre risas, la artista relató situaciones cotidianas que reflejan esa complicidad. "No sé, estacionamos en algún lugar. Tipo: 'Che, no sé qué, ¿pinta?'. Pero por supuesto", contó, simulando la naturalidad con la que surgen los encuentros. Y sumó un diálogo típico de sus días juntos: "Che, gordi, me tengo que ir a laburar, me tengo que ir ya'. 'Uy, ¿ya te tenés que ir? Sí, tengo veinte minutos'. 'Bueno, va, dale'". Ese intercambio, que muestra cómo aprovechan hasta el último minuto, dejó a los presentes en el estudio con una sonrisa cómplice y demostró que la comunicación y la predisposición son pilares fundamentales en la relación.

María también aclaró que, si bien disfruta de la organización y de tener todo planeado, su vida actual la empujó a ser más flexible. "Yo suelo ser así, a mí me gusta bien organizado, pero también soy muy gauchita, y él es muy gauchito también", dijo, dejando en claro que ambos se adaptan a los cambios y que no ponen excusas cuando se trata de estar juntos. Esta actitud, lejos de ser una simple anécdota, refleja una forma de entender el vínculo de pareja basada en la confianza y la libertad.

No es la primera vez que María Becerra se muestra tan abierta en este programa. En noviembre de 2024, cuando visitó "La Revuelta" por primera vez, también respondió a la misma pregunta. En aquella ocasión, la cifra fue mucho menor: "La verdad que en el último mes creo que dos veces", contó entonces, y atribuyó la baja frecuencia a la distancia física.

"Pero porque estuve de viaje, estuve un mes lejos de mi tigre", explicó entre sonrisas, dejando ver que la separación por trabajo es el principal obstáculo para los encuentros. Esa comparación entre ambas visitas muestra que la frecuencia varía según el momento, pero que la actitud de la cantante frente a la intimidad sigue siendo la misma: auténtica y sin prejuicios.