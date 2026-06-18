Crónica Looks: Mariela Fernández apostó por las botas slouchy y anticipó la tendencia que dominará el invierno 2026

Las botas slouchy se consolidan como uno de los grandes protagonistas del otoño-invierno 2026. Reconocibles por su caña arrugada y su silueta relajada, este modelo conquistó las tendencias internacionales y ya se abre camino en los looks de televisión. En ese contexto, una de las conductoras de Crónica apostó por este calzado y demostró por qué será uno de los imprescindibles de la temporada.





Para esta ocasión, Mariela Fernández eligió unas botas slouchy negras, uno de los diseños más buscados del momento. Su característica caña fruncida aportó movimiento y un aire sofisticado al conjunto, mientras que el efecto relajado de la silueta sumó modernidad sin resignar elegancia.

Lejos de los modelos rígidos, las botas slouchy se destacan por su estructura más flexible y su caída natural sobre la pierna. Esta temporada aparecen como una de las apuestas más fuertes del universo fashion gracias a su versatilidad, ya que pueden combinarse con pantalones ajustados, vestidos o faldas para lograr estilismos actuales y con personalidad.

Con una elección alineada a las últimas tendencias, la conductora demostró que el calzado adecuado puede transformar por completo un look. Entre texturas, siluetas contemporáneas y piezas atemporales, volvió a confirmar que la moda encuentra en los pequeños detalles la clave para construir estilismos con identidad y mucho estilo.