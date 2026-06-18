Yanina Latorre liquidó a Flor Peña tras dar por fallecido al papá de Lionel Messi: "Un programa no se hace leyendo Twitter"

Este jueves 18 de junio, Florencia Peña se colocó en el ojo de la tormenta tras un desafortunado error al aire de Luzu TV. La actriz dio por fallecido al papá de Lionel Messi, Jorge Messi, y segundos después tuvo que desmentirlo y salir a pedir disculpas. No obstante, Peña se convirtió en blanco fácil para las críticas, y antes de que la famosa presentara su renuncia a Nico Occhiato, Yanina Latorre una de sus principales detractoras.

La equivocación fue tal que la familia Messi decidió sacar un comunicado oficial en repudio de los medios de comunicación que se basaron en rumores infundados y no en información real. Al mismo tiempo, Occhiato, dueño del canal de streaming, expresó su indignación y no tardó en calificar lo sucedido como un "error inadmisible", que "corresponde una revisión interna y una sanción contundente".

A través de la red social de X (antes Twitter), Yanina Latorre apuntó con dureza contra la actriz, citando parte de su pedido de disculpas. "'Me comí el fake'. Vergüenza ajena siento por ella, su producción y el programa. Hoy cualquiera tiene un espacio para comunicar", disparó la conductora de "Sálvese quien pueda" (América TV).

Me comi el fake

Verguenza ajena siento por ella, su prodiccion y el programa

Hoy cualquiera tiene un espacio para comunicar https://t.co/Jm5UJB334x June 18, 2026

Y también responsabilizó a la producción de "El show del verano": "Igual habría que explicarle a la producción del programa de Flor Peña que un programa no se hace leyendo Twitter. Y también que cuando se trata de la vida de alguien, se chequea o no se cuenta".

Igual habria q explicarle a la produccion del programa de Flor Peña, q un programa no se hace leyendo twitter

Y tb q cdo se trata d ela vida de alguien se cheque o no se cuenta — Yanina Latorre (@yanilatorre) June 18, 2026

Tras las críticas y cuestionamientos, Luzu TV sacó un comunicado oficial donde informó el despido de toda la producción del ciclo y que Flor Peña "tomará la decisión de dar un paso al costado".