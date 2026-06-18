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Jueves, 18 de junio de 2026

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REPERCUSIONES

Así informaron medios internacionales sobre el estado de salud de Jorge Messi

Los principales medios deportivos de Europa y Estados Unidos dieron a conocer rápidamente la información dada a conocer por la familia.

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La información sobre el estado de salud de Jorge Messi, padre de Lionel, repercutió ampliamente en medios internacionales que dieron a conocer rápidamente en sus versiones digitales el comunicado que difundió este jueves la familia en el que confirmó que se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta.

La novedad repercutió especialmente en España donde el astro argentino desarrolló la mayor parte de su carrera. El medio Marca, uno de los principales del país y con sede en Madrid, la ubicó dentro de sus noticias principales junto a las relacionadas con el Mundial 2026.

Así informaron medios internacionales sobre el estado de salud de Jorge Messi

También en Cataluña se hicieron eco de la información. Mundo Deportivo y Sport, los dos medios con mayor repercusión de Barcelona, tienen la nota sobre el comunicado junto a la noticia que abre la portada.

Así informaron medios internacionales sobre el estado de salud de Jorge Messi

Así informaron medios internacionales sobre el estado de salud de Jorge Messi

En tanto, el italiano La Gazzeta dello Sport brinda la información en un lugar destacado de su portal y hace hincapié en el pedido para que se respete la privacidad de la familia ante las noticias falsas que circularon en las últimas horas.

Así informaron medios internacionales sobre el estado de salud de Jorge Messi

Por su parte, ESPN Estados Unidos, en su versión en inglés, remarca la confirmación de la familia sobre el momento de salud que atraviesa el padre del futbolista de Inter Miami.

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