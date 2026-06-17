El mundo rendido a los pies de Messi: así se vivió en todo el planeta el show del "diez" ante Argelia

Lionel Messi volvió a reescribir la historia del fútbol mundial. Con sus tres goles en el debut de Argentina ante Argelia -victoria por 3-0 en el Arrowhead Stadium de Kansas City-, el capitán albiceleste igualó a Miroslav Klose como máximo goleador de los Mundiales con 16 tantos. La reacción de la prensa internacional fue inmediata y unánime: el rosarino, a punto de cumplir 39 años, es una leyenda viva.

Los europeos, rendidos

Desde España, los principales diarios deportivos no escatimaron en adjetivos. Marca tituló "Brutal: ¡¡¡Hat-trick de Messi!!!" en su cobertura en vivo, mientras que Mundo Deportivo fue más allá con "Eterno Messi: hat trick, destrona a Pelé e iguala a Klose para ser el más grande de siempre". AS lo resumió en tres palabras: "¡Histórico Messi!". Sport, en tanto, eligió otro ángulo: "La historia de Messi es Mundial: primer jugador en jugar seis Copas del Mundo".

En Francia, L'Équipe sentenció: "El mejor goleador de la historia es Messi", mientras que Le Parisien lo definió como "el eterno Lionel Messi" y RMC Sport destacó su "triplete histórico". Desde Alemania, Sport Bild optó por la síntesis: "¡Triplete! Show increíble de Messi".

La prensa italiana también se rindió. La Gazzetta dello Sport -130 años de historia- tituló "Messi eterno, triplete en el debut de su sexto Mundial. Delirio en las tribunas", en tanto que el Corriere dello Sport reflexionó: "Todo se puede detener excepto el tiempo. Y eso no es del todo cierto cuando se trata de Lionel Messi".

América y el mundo

En Inglaterra, el Daily Mail cerró su cobertura minuto a minuto con "El espectacular Lionel Messi anota un impresionante triplete y los vigentes campeones se alzan con una contundente victoria". The Sun fue más lírico: "Da la sensación de que este es el mundo de Lionel Messi, y que todos los demás simplemente vivimos en él". The Guardian lo describió como una actuación deslumbrante que igualó el récord goleador del torneo.

En Brasil, Lance destacó que Messi "es un ejemplo para el mundo de que su nivel de rendimiento no ha disminuido con los años". En Portugal, A Bola tituló "Messi hace historia y alcanza la cima de la tabla de goleadores". En México, Récord lo sintetizó con el lenguaje de las nuevas generaciones: "Messi en modo goat".

El récord en números

El hat-trick ante Argelia -con goles a los 17, 59 y 75 minutos- fue el primero de Messi en un debut mundialista. Con los 16 tantos acumulados, igualó la marca que Klose estableció en 24 partidos a lo largo de cuatro ediciones. Messi llegó a esa cifra en 27 encuentros, lo que también lo convierte en el jugador con más presencias en la historia del torneo, por encima de Lothar Matthäus (25), el propio Klose (24), Paolo Maldini (23) y Cristiano Ronaldo (22).

"Nunca es fácil el primer partido del Mundial. Agradecido a la gente porque demostraron que Argentina es una locura", dijo el capitán al final del partido.

Argentina lidera el Grupo J y vuelve a jugar el próximo lunes desde las 14 horas ante Austria en el Dallas Stadium.