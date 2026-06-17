Escandalosa lluvia de memes tras la goleada de Argentina a Argelia por el Mundial 2026 con un hat-trick de Messi

Lionel Messi metió un triplete en la victoria por 3 a 0 de la Selección Argentina sobre Argelia por el Grupo J del Mundial 2026 en Kansas City. El capitán argentino igualó a Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de las Copa del Mundo con 16 anotaciones. Los usuarios de las redes sociales se hicieron eco de la tremenda actuación del mejor futbolista de todos los tiempos y llenaron X, ex Twitter, con ingeniosas reacciones y memes.

Gracias a disputar este cotejo, Messi se convirtió en el primer jugador de la historia en disputar seis mundiales, superando así a Cristiano Ronaldo, Antonio Carbajal, Andrés Guardado, Rafael Márquez y Lothar Matthäus. También en el jugador de mayor edad en marcar un hat trick en un Mundial, y en el segundo hombre en convertir en cinco ediciones distintas del torneo, junto a Ronaldo.

Además, el duelo ante Argelia fue su partido número 200 con la Selección Argentina, con 118 goles acumulados.

ARGENTINA GANÓ, MESSI HIZO UN HAT TRICK, MAÑANA NO TENGO FACULTAD pic.twitter.com/Ao0gBS4Viq June 17, 2026

yo: hay 0 clima mundialista no me puedo ilusionar tanto con argentina

yo cuando messi hizo el gol:pic.twitter.com/1q7d79IZLd — agustina%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 (@messilanesa) June 17, 2026

COMO VAS A HACER 3 GOLES EN ESTE PARTIDO ENFERMO D MIERDA TE AMO MESSI LA RE PUTA MADRE pic.twitter.com/hEE9w1X8sF — gab (@itswiftrp) June 17, 2026

yo viendo el primer partido y el primer gol de messi en su último mundial pic.twitter.com/PZHNtgkHUB — %uD83E%uDDDA%uD83C%uDFFC (@fcbonaa) June 17, 2026

La defensa de Argelia dejando solo a Messi en el golpic.twitter.com/dHxue1zoss — Barush (@barusshh_) June 17, 2026

MESSI TE AMO QUE GOLAZOOOOO



VAMOS CARAJO pic.twitter.com/aEBRxAVgOp — franco (@brillamila) June 17, 2026

El primer gol de Argentina en el mundial 2026 y lo hizo nadie más que nuestro capitán, alto golazo metió Messi xdios



VAMOS CARAJO %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7#mundialdefútbol2026

pic.twitter.com/74JS2ekWOd — Park Jimin%uC9C0%uBBFC~Promise %uD83E%uDE9E #2026BTSFESTA %uD83D%uDC25%uD83D%uDC3E (@Jiminssi_ilove) June 17, 2026

-Mi vieja: no te vayas a poner loco con el mundial y el debut de Argentina



YO VOS USTEDES TODOS NOSOTROS EN EL GOL DE ESTE ENFERMO



GRACIAS Lionel Messi



VAMOS CARAJO



Argentina %uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 1 vs Argelia 0 %uD83C%uDDE9%uD83C%uDDFF

Vamos Argentina

Vamos Selección#Argentina#VamosArgentina pic.twitter.com/HWvxY3y6BG — Argentinos Somos (@ArgentinoSomos) June 17, 2026