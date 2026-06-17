Escandalosa lluvia de memes tras la goleada de Argentina a Argelia por el Mundial 2026 con un hat-trick de Messi
Los usuarios de las redes sociales publicaron memes a montones en las redes sociales tras la clara victoria de la Selección Argentina ante Argelia por el Mundial 2026.
Lionel Messi metió un triplete en la victoria por 3 a 0 de la Selección Argentina sobre Argelia por el Grupo J del Mundial 2026 en Kansas City. El capitán argentino igualó a Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de las Copa del Mundo con 16 anotaciones. Los usuarios de las redes sociales se hicieron eco de la tremenda actuación del mejor futbolista de todos los tiempos y llenaron X, ex Twitter, con ingeniosas reacciones y memes.
Gracias a disputar este cotejo, Messi se convirtió en el primer jugador de la historia en disputar seis mundiales, superando así a Cristiano Ronaldo, Antonio Carbajal, Andrés Guardado, Rafael Márquez y Lothar Matthäus. También en el jugador de mayor edad en marcar un hat trick en un Mundial, y en el segundo hombre en convertir en cinco ediciones distintas del torneo, junto a Ronaldo.
Además, el duelo ante Argelia fue su partido número 200 con la Selección Argentina, con 118 goles acumulados.