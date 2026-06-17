Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

DUELO DE EQUIPOS DESIGUALES

Portugal vs. Congo, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

La Portugal de Cristiano Ronaldo se enfrenta a la débil Congo por el Grupo K del Mundial 2026.

Juan Riera
Juan Riera
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Portugal y Congo jugarán hoy miércoles, desde las 14 en el Houston Stadium, por la fecha 1 del Grupo K del Mundial 2026 de la FIFA, que se desarollará en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro será el qatarí Abdulrahman Al-Jassim, quien estará acompañado como asistentes por sus compatriotas Taleb Al MarriSaoud Almaqaleh, mientras que el sudafricano Abongile Tom será el cuarto árbitro.

El seleccionado portugués, con Cristiano Ronaldo como máxima figura, es uno de los grandes candidatos y en los últimos amistosos le ganó tanto a Chile como a Nigeria por 2 a 1. 

El seleccionado congoleño regresará a una Copa del Mundo después de 52 años. Lo logró tras vencer 1 a 0 a Jamaica en el repechaje. En los amistosos igualó con Dinamarca 0 a 0 y cayó ante Chile 2 a 1.

Probables formaciones de Portugal vs. Congo por el Mundial 2026

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, João Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão. DT: Roberto Martínez

Congo: Lionel Mpasi Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy; Meschak Elia, Yoane Wissa, Nathanaël Mbuku; Cédric Bakambu. DT: Sébastien Desabre

Cómo ver en vivo Portugal vs. Congo por el Mundial 2026

El partido entre Portugal y Congo por el Mundial 2026 será televisado por DSports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo por las plataformas digitales de streaming de Flow y DGO.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
"Selección yo te sigo": Así es la nueva canción que busca convertirse en el himno argentino del Mundial 2026
Noticias

"Selección yo te sigo": Así es la nueva canción que busca convertirse en el himno argentino del Mundial 2026

3
La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad
Noticias

La historia de amor del Indio Solari y Viru: más de cuatro décadas de compañía, discreción y lealtad

4
Quién era Lucas Vignale, el director premiado en los Gardel que trabajó con Bizarrap, Trueno y J Balvin y murió en el choque de helicópteros en Río
Noticias

Quién era Lucas Vignale, el director premiado en los Gardel que trabajó con Bizarrap, Trueno y J Balvin y murió en el choque de helicópteros en Río

5
El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026
Noticias

El flamante look albiceleste de Emilia Mernes que se robó todas las miradas en la previa del Mundial 2026

Últimas noticias de Portugal