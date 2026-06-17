Portugal vs. Congo, por el Mundial 2026: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Portugal y Congo jugarán hoy miércoles, desde las 14 en el Houston Stadium, por la fecha 1 del Grupo K del Mundial 2026 de la FIFA, que se desarollará en Estados Unidos, México y Canadá. El árbitro será el qatarí Abdulrahman Al-Jassim, quien estará acompañado como asistentes por sus compatriotas Taleb Al Marri y Saoud Almaqaleh, mientras que el sudafricano Abongile Tom será el cuarto árbitro.

El seleccionado portugués, con Cristiano Ronaldo como máxima figura, es uno de los grandes candidatos y en los últimos amistosos le ganó tanto a Chile como a Nigeria por 2 a 1.

El seleccionado congoleño regresará a una Copa del Mundo después de 52 años. Lo logró tras vencer 1 a 0 a Jamaica en el repechaje. En los amistosos igualó con Dinamarca 0 a 0 y cayó ante Chile 2 a 1.

Probables formaciones de Portugal vs. Congo por el Mundial 2026

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio, Nuno Mendes; Bruno Fernandes, João Neves, Vitinha; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leão. DT: Roberto Martínez

Congo: Lionel Mpasi Nzau; Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Arthur Masuaku; Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy; Meschak Elia, Yoane Wissa, Nathanaël Mbuku; Cédric Bakambu. DT: Sébastien Desabre

Cómo ver en vivo Portugal vs. Congo por el Mundial 2026

El partido entre Portugal y Congo por el Mundial 2026 será televisado por DSports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo por las plataformas digitales de streaming de Flow y DGO.