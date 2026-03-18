Eusebio, una leyenda de la Selección de Portugal

Eusébio da Silva Ferreira, para el mundo del fútbol, simplemente Eusébio, fue, es y será una gloria para Portugal. Nació el 25 de enero de 1942, en Maputo, Mozambique, y falleció, a los 71 años, en Lisboa, Portugal, el 5 de enero de 2014.

Siempre se lo reconoció por su inmensa velocidad, sus pasos largos tipo zancadas, gran técnica y su estado atlético sensacional, que lo transformaba en un goleador muy fructífero. De ahí el apodo de "Pantera de Mozambique". En el Mundial de Inglaterra 1966 marcó sus 9 tantos en 6 encuentros, todos como titular.

En la Fase de Grupos anotó su primer tanto en el choque contra Bulgaria (segundo partido) que culminó 3-0, y luego un doblete a Brasil (3-1), al que eliminó del certamen siendo el bicampeón.

En Cuartos de Final tuvo su jornada soñada: Metió cuatro goles ante Corea del Norte, en un partido memorable en donde Portugal perdía 3-0 y finalizó festejando un 5-3.

En Semifinales debió enfrentar al local Inglaterra, y con algunos fallos polémicos fue derrota 2-1, con la Pantera marcando el gol luso. En ese encuentro quedó una imagen recorriendo el mundo, la de Eusébio llorando y mostrando la tristeza por la derrota y por no poder llegar a la final.

En el cotejo por el tercer puesto, el 28 de julio en Wembley, Portugal venció 2-1 a URSS, que tuvo al legendario Lev Yashin en el arco. ¿Eusébio hizo un gol? Sí, de penal a 12 minutos para abrir el marcador.

"Los portugueses llegaron a ser aclamados por su fabulosa rebeldía, por su vigor de ataque y por ese distinto que es Eusébio, sin vacilar el mejor profesional jugador del mundial", fueron algunos de los comentarios en los diarios europeos de la época.

Muchos logros

Obtuvo el Balón de Oro al mejor jugador de Europa en 1965, en segundo término en 1962 y 1966. La Bota de Oro al máximo artillero en 1968 y 1973. Líder y cabecilla tanto en Benfica que conquistó la Copa de Europa en 1962 como también en la selección portuguesa que se ubicó en el tercer Lugar en la Copa del Mundo de 1966.

Es el fenomenal goleador de todos los tiempos en Benfica, marcando 473 goles en 440 enfrentamientos oficiales. Sus honores encierran 11 títulos de Primera Liga, 5 Copas de Portugal y una Copa de Europa, y también parte integral para lograr finales de Copa de Europa adicionales en 1963, 1965 y 1968. Surge como segundo máximo artillero, detrás de Alfredo Di Stéfano, en la era Pre Champions League de la Copa de Europa contando 48 goles. Fue el colosal goleador de la Copa de Europa en 1964/1965, 1965/1966 y 1967/1968.