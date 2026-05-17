El insólito error arbitral que hizo explotar a Neymar: fue reemplazado por una equivocación en la dura derrota del Santos

En medio del complicado presente de Santos, que pelea en la parte baja del Brasileirao, un error arbitral terminó provocando la furia de Neymar y una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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Todo ocurrió en el segundo tiempo cuando el cuarto árbitro se confundió al momento de anunciar la sustitución y terminó sacando de la cancha a Neymar en lugar del jugador que debía abandonar el campo. El delantero brasileño, sorprendido por la situación, intentó explicar inmediatamente que había un error.

Las cámaras captaron el momento exacto en el que Neymar tomó el papel del cambio y lo mostró directamente a la transmisión para dejar en evidencia la equivocación. Sin embargo, pese al reclamo del futbolista y de buena parte del banco de suplentes, los árbitros no le permitieron regresar al partido.

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La reacción del número 10 fue de pura bronca. Visiblemente fastidioso, Neymar se retiró protestando mientras los hinchas de Santos explotaban de indignación por una situación pocas veces vista. En un contexto deportivo ya delicado para el club paulista, el episodio sumó todavía más tensión alrededor del equipo.

%uD83D%uDE33%uD83E%uDD37%uD83C%uDFFB%u200D%u2642%uFE0F Esto que acaba de pasar en Brasil es INCREÍBLE. El cuarto árbitro SE EQUIVOCÓ EN EL CAMBIO DEL SANTOS y SACÓ A NEYMAR del partido.



Ney agarró el papel del cambio, lo mostró a la CÁMARA a modo de denuncia pero no lo dejaron volver. pic.twitter.com/XsxbfUYEeA — PaseClave (@paseclave__) May 17, 2026



