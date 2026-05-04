Escándalo en Santos: Neymar habría cacheteado al hijo de Robinho en una práctica

Excelente clima laboral. Esta frase encarna todo lo contrario a lo que se vive en el Santos. Esta vez, quien quedó en el ojo de la tormenta fue, ni más no menos, que Neymar, quien habría tenido un tenso cruce con el juvenil Robinho Junior, hijo de Robinho, al que habría agredido por una jugada en un entrenamiento.

Todo comenzó durante una práctica de fútbol entre jugadores que no sumaron minutos en el último partido. En ese momento, el juvenil encaró y dejó en el camino a Ney, a quien la acción no le cayó bien porque que interpretó la jugada como una provocación y reaccionó con una infracción que desató un fuerte cruce.

De manera inesperada, la discusión escaló rápidamente: hubo empujones, forcejeos y, de acuerdo a testigos citados por la prensa local, incluso una cachetada por parte de Neymar hacia Robinho Junior. Lo cocreto es que el altercado terminó con el hijo del atacante brasileño en el suelo antes de que la situación fuera contenida por el resto de los presentes.

¿Cómo siguió todo? Trascendió que, ya en el vestuario, ambos futbolistas habrían bajado la tensión y aclarado lo ocurrido en privado, más allá de que ni el entorno del juvenil ni el de Ney hicieron declaraciones públicas sobre el episodio.



