River defraudó a su gente y las reacciones y los memes fueron lapidarios

A diferencia del resto del ciclo de Eduardo Coudet en River, el Millonario esta vez no pudo ganar. Salvo el Superclásico con Boca, el elenco de Chacho lograba los tres puntos, sin convencer, pero esta vez ante Atlético Tucumán y como local, no solo no triunfó sino que también jugó muy mal.

La Banda no termina de convencer a su gente que reprobó al equipo. Pero las repercusiones negativas no solo se dieron en el estadio, sino que las reacciones de las redes sociales, con sus habituales memes, fueron lapidarios.

Al minuto 92 che pic.twitter.com/WlpIXI2r92 — Lucas %uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF1 (@lucasrp_27) May 3, 2026

Que paso chachon? Viste que no era tan facil pic.twitter.com/1KKiihkcqZ — Mago Xeneize %uD83C%uDDF8%uD83C%uDDEA (@Mago_Xeneize) May 3, 2026