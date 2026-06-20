Neymar vuelve a jugar con Brasil: Ancelotti confirmó que estará disponible ante Escocia en el Mundial 2026

La selección de Brasil recibió una noticia clave de cara al cierre de la fase de grupos del Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrolló en Estados Unidos, México y Canadá. El entrenador Carlo Ancelotti confirmó que Neymar estará disponible para enfrentar a Escocia en la última fecha del Grupo C, luego de evolucionar favorablemente de la lesión muscular en el gemelo derecho que lo dejó fuera de los dos primeros encuentros de la "Verdeamarela".

"Entrenará individualmente y después con el equipo. Estará disponible para Escocia", aseguró el técnico italiano al referirse al estado físico del máximo goleador histórico de la selección brasileña.

Neymar podría sumar sus primeros minutos en el Mundial 2026





Aunque la recuperación del delantero representa una noticia positiva para Brasil, su presencia entre los convocados no garantiza que sea titular. El cuerpo técnico evaluará su respuesta en los entrenamientos previos al encuentro para definir si comienza desde el arranque o si suma minutos ingresando desde el banco de suplentes.

Neymar, de 34 años, arrastra una lesión de grado II en la pantorrilla derecha sufrida el pasado 17 de mayo, una molestia que condicionó su preparación para la Copa del Mundo y obligó a realizar un plan especial de recuperación.

Como consecuencia de ese problema físico, el atacante no participó en el empate 1-1 frente a Marruecos ni en la victoria 3-0 sobre Haití, resultados que dejaron a Brasil bien posicionado de cara a la definición del grupo.

Brasil busca asegurar el liderazgo del Grupo C

La posible vuelta de Neymar llega en un momento determinante para la selección brasileña. Con cuatro puntos acumulados, la "Canarinha" necesita un resultado positivo ante Escocia para asegurar el primer puesto de la zona y evitar complicaciones en la clasificación.

Escocia, por su parte, suma tres unidades y mantiene intactas sus opciones de avanzar a la siguiente ronda, por lo que el encuentro aparece como uno de los más atractivos de la fecha.

La apuesta de Ancelotti por Neymar

La convocatoria de Neymar había generado debate en Brasil debido a la falta de continuidad competitiva y a las lesiones que afectaron al futbolista durante los últimos meses. Sin embargo, Carlo Ancelotti siempre defendió su inclusión en la lista definitiva.

El entrenador sostuvo que la decisión se basó en cuestiones deportivas y físicas, convencido de que el delantero puede aportar experiencia, jerarquía y desequilibrio en los momentos decisivos del torneo.

Ahora, con el atacante nuevamente disponible, Brasil recupera una pieza de peso para afrontar la etapa más exigente del Mundial.

Preocupación por Raphinha

Mientras celebra la recuperación de Neymar, el cuerpo técnico brasileño sigue de cerca la evolución de Raphinha. El extremo terminó el último partido con molestias musculares y será sometido a evaluaciones médicas para determinar si podrá estar disponible en el próximo compromiso.

Raphinha suffered an apparent hamstring injury and was substituted in the first half of Brazil's game with Haiti %uD83D%uDC94 pic.twitter.com/yyvXB6r4qR — B/R Football (@brfootball) June 20, 2026

La situación genera incertidumbre en Brasil, que espera contar con todas sus figuras para afrontar un partido que puede definir el liderazgo del Grupo C y marcar el rumbo del equipo en la Copa del Mundo.