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Mundial 2026: estos son los partidos que se juegan este sábado 20 de junio

Los partidos de esta jornada podrían definir algunos eliminados y otros clasificados a la siguiente instancia de la Copa del Mundo.

Gabriel Arias
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La Copa Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México tendrá un sábado con grandes atractivos, que puede definir la clasificación de algunas selecciones y la presunta eliminación de otras, dependiendo de una serie de resultados.

La grilla para esta jornada tendrá estos cotejos: 

  • Paises Bajos vs. Suecia, a las 14
  • Alemania vs. Costa de Marfil, a las 17
  • Ecuador vs. Curazao, a las 21
  • Túnez vs. Japón, a la 1 del domingo

En el inicio de la jornada y por el Grupo F, Países Bajos - Suecia se verán las caras en el NRG Stadium de la ciudad estadounidense de Houston, con capacidad de 68.777 espectadores y bajo el arbitraje de Michael Oliver (Inglaterra).

La actividad continúa con Alemania - Costa de Marfil en el BMO Field de la ciudad canadiense de Toronto (capacidad para 43.036 espectadores) y arbitrado por Juan Gabriel Benítez (Paraguay).

Otros choques importantes

Por el mismo grupo, chocarán Ecuador - Curazao en el Arrowhead Stadium de la localidad estadounidense de Kansas City (69.045 espectadores) y con el arbitraje de Ning Ma (China).

Finalmente, la jornada concluye con el Túnez - Japón, cotejo que tendrá lugar en el Estadio BBVA de la ciudad mexicana de Monterrey (51.348 espectadores) y bajo la mirada de István Kovács (Romania).

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