Lionel Scaloni ensayó variantes en la Selección argentina: los cambios que podrían darse ante Austria

La Selección argentina completó una nueva jornada de entrenamientos en las instalaciones del Sporting KC, donde el director técnico Lionel Scaloni comandó los trabajos con la totalidad de los futbolistas a su disposición.

De cara al encuentro del próximo lunes en la ciudad de Dallas, el cuerpo técnico comenzó a evaluar modificaciones en la alineación inicial con el propósito de mantener el rendimiento colectivo en la fase de grupos de la Copa del Mundo.

Plantel completo en Kansas City

La principal novedad de la sesión matutina en Kansas City estuvo vinculada a la óptima evolución física de los futbolistas que arrastraban diversas molestias.

La paridad médica de los 26 convocados se consolidó tras la reincorporación formal de Nicolás Tagliafico, quien se encontraba en proceso de recuperación debido a una lesión sufrida en el último encuentro de preparación previo al debut ante Argelia.

A pesar de que la jornada no incluyó una práctica formal de fútbol reducido, las tareas tácticas permitieron vislumbrar las intenciones del entrenador para confeccionar la formación titular.

En la estructura defensiva, el futbolista Nahuel Molina aventaja la consideración del cuerpo técnico para ocupar el lateral derecho en reemplazo de Gonzalo Montiel.

Modificaciones en la ofensiva

El cuerpo técnico también analiza variantes en la línea de ataque para dotar de mayor frescura al equipo.

Entre las alternativas que cobraron fuerza durante los movimientos tácticos se destacan los posibles ingresos de Nicolás González y Julián Álvarez, quienes podrían sustituir a Thiago Almada y Lautaro Martínez en la estructura inicial.

La agenda de la delegación nacional continuará este sábado con una nueva sesión de entrenamientos en horario a confirmar, antes de emprender el traslado hacia el escenario del partido donde la Albiceleste buscará consolidar su clasificación a la siguiente ronda del certamen mundialista.